Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

Лидерами по зарплатам среди городов России являются Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Именно их жители могут совершить больше всего покупок в рамках своего ежемесячного дохода, говорится в данных исследования «РИА Новости». Самыми «бедными» признаны работающие граждане, проживающие в Элисте, Черкесске и Шахтах.

Уточняется, что исследование проводилось в 100 крупнейших российских городах, исходя из соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. За основу была взята муниципальная статистика Росстата за первое полугодие 2019 года. Исследовались крупные и средние предприятия.

Рассчитывалась возможность граждан купить товары и воспользоваться услугами из перечня, включающего в себя 112 пунктов, среди которых продукты питания, одежда, промтовары, мебель.

В исследовании говорится, что соотношение заработной платы и набора продуктов и услуг в зависимости от города варьируется в диапазоне от 1,4 до 3,8.

Так в Москве работник может приобрести 3,83 набора товаров и услуг из расчета средней зарплаты в 96,9 тыс. руб. Работники Южно-Сахалинска при зарплате в 90,6 тыс. руб. могут приобрести 3,81 набора, Салехарда — 3,35, при средней зарплате 88 тыс. руб.

В Сургуте на одну зарплату можно приобрести 3,24 набора при зарплате 75,8 тыс. руб., в Ханты-Мансийске — 3,20 набора за 71,6 тыс. руб. Аутсайдерами рейтинга являются южные города, среди которых столицы северокавказских республик. Специалисты объясняют это низким уровнем официальных зарплат.