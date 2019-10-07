Вход/Регистрация Подписка

Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

Москва, 07.10.2019
  • Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

Из открытых источников

Лидерами по зарплатам среди городов России являются Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Именно их жители могут совершить больше всего покупок в рамках своего ежемесячного дохода, говорится в данных исследования «РИА Новости».  Самыми «бедными» признаны работающие граждане, проживающие  в Элисте, Черкесске и Шахтах.

Уточняется, что исследование проводилось в 100  крупнейших  российских городах, исходя из соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. За основу была взята муниципальная статистика Росстата за первое полугодие 2019 года. Исследовались крупные и средние предприятия.

Рассчитывалась возможность граждан купить товары и воспользоваться услугами из перечня, включающего в себя 112 пунктов, среди которых продукты питания, одежда, промтовары, мебель.

В исследовании говорится, что соотношение заработной платы и набора продуктов и услуг  в зависимости от города варьируется в диапазоне от 1,4 до 3,8.

Так в Москве работник может приобрести 3,83 набора товаров и услуг из расчета средней зарплаты в 96,9 тыс. руб. Работники Южно-Сахалинска при зарплате в 90,6 тыс. руб. могут приобрести 3,81 набора, Салехарда — 3,35, при средней зарплате  88 тыс. руб.

В Сургуте  на одну зарплату можно приобрести 3,24 набора при зарплате 75,8 тыс. руб., в Ханты-Мансийске — 3,20 набора за 71,6 тыс. руб. Аутсайдерами рейтинга являются южные города, среди которых столицы северокавказских республик. Специалисты объясняют это низким уровнем официальных зарплат.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дан старт новому раунду борьбы за нефтяные льготы
      Роснедра провели инвентаризацию нефтяных месторождений и признали рентабельными большую часть запасов. Оценка проводилась с фискальными целями, не случайно ее проведение и завершение именно сейчас
    2. «Северный поток» все-таки уперся в Данию
      В «Газпроме» сочли нужным сообщить, что «Северный поток — 2» построен на 83%. О дальнейшем пока говорят только аналитики
    3. Банк России перевел резервы из Штатов в Китай
      Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама