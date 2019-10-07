Цены на нефть укрепили позиции после падения накануне

Цены на нефть после падения на прошлой неделе пытаются отыгрывать назад, сообщает деловая газета «Взгляд». Эксперты отмечают, что стоимость сырья стабилизировалась, хотя и незначительно.

Так мировые цены на нефть утром 7 октября показывали незначительно по сравнению с прошлой неделей снижение, а также рост до психологически важных отметок, свидетельствуют результаты торгов.

Уточняется, что фьючерсы на декабрь нефти марки Brent потеряли 0,05%, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI прибавила 0,06%, достигнув отметки $52,85 за баррель.

Напомним, ранее цены на нефть потеряли в цене 5% на фоне слабой статистики из Европы и США, что вызвало серьезные опасения участников рынка за спрос на сырье.