Оценена возможность ядерной войны между США и Россией

В России не согласны с существующим мнением о возможности начала ядерной войны между Россией и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он не поддерживает точку зрения о том, что ядерная война близко, однако, необходимо приложить все усилия для того, чтобы не возникло никаких предпосылок для такой возможности. А для этого, по мнению дипломата, в обязательном порядке требуется восстановить «все каналы связи», сообщает агентство РИА «Новости».

Россия не поддерживает гонку вооружений и не будет первой размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в странах Европы или других регионах, продолжил посол. Он подчеркнул, что это станет возможным только после размещения таких ракет Соединенными Штатами.

Антонов напомнил, что Москва неоднократно призывала НАТО «присоединиться к такому мораторию», но если США пойдут на этот шаг российская сторона ответит зеркально.

Чтобы избежать данной ситуации, необходимо продлить Договор СНВ-3 в том виде, в каком он существует сейчас. Если документ не продлить, то, начиная с 2021 года, между Москвой и Вашингтоном «впервые за 50 лет не останется ни одного договора».