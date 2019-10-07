Прогноз погоды: такого не было много лет – удивительный прогноз синоптиков на декабрь

Пока на дворе начало октября, а некоторые российские регионы засыпает снегом и заливает холодными дождями, синоптики уже составили долгосрочный прогноз на первый месяц календарной зимы. По данным метеорологов, декабрь-2019 точно не будет очень мягким, как ранее предполагали некоторые из них, но и слишком суровым тоже не ожидается.

В целом, по прогнозу синоптиков, в первый зимний месяц будут климатические качели с температурными перепадами, что уже стало привычным для декабря, однако и без неожиданностей также не обойдётся, поэтом этот прогноз погоды удивит очень многих.

Погода на декабрь в Крыму. Прогноз синоптиков

В начале декабря почти на всей территории Крыма будет пасмурно, но относительно тепло. Например, в период с 1 по 7 декабря в Симферополе – плюс 5-7 днём и 3-5 выше нуля ночью, осадки и небольшой ветер. Чуть теплее и менее дождливо в первую неделю декабря-2019 ожидается в Ялте – здесь воздух прогреется до плюс 8-9 и ночью ниже 6 градусов тепла не опустится.

Очень многих жителей полуострова, а также приезжих удивит прогноз синоптиков на вторую половину месяца. Метеорологи предупреждают, что ранее прогнозируемое похолодание, которое ожидалось в Крыму в начале января, наступит на полуострове, как минимум на 8-10 дней раньше. Ожидается, что холодный фронт окутает прибрежные курорты полуострова минусовой температурой, поэтому в 20-х числах декабря можно будет наблюдать удивительно красивое зрелище, которого не было здесь уже много лет – замерзание морской воды на тропических деревьях и ограждениях набережных.

Кроме того, в Симферополе в конце декабря, по прогнозу синоптиков выпадет снег, при средней температуре воздуха минус 2 – плюс 1. Такая же погода, предположительно, продержится здесь начала новогодних праздников.

Прогноз погоды в декабре на севере России

Традиционно холодно в декабре-2019 будет на севере России. По прогнозу метеорологов, трескучие морозы ожидают в первый зимний месяц жителей Якутии. Уже в самом начале декабря днём термометры будут показывать 30-32 ниже нуля, ночью – минус 33-35. Пик дневных морозов ожидается в середине месяца – воздух остынет до показателей минус 37-39. Примерно такая же температура ожидается после наступления темноты.

Готовятся к холодной зиме и жители Югры. Метеорологи предупреждают, что так морозно, как ожидается в этом декабре – на территории ХМАО не было много лет. В частности, в Ханты-Мансийске уже в впервые 10 дней декабря столбики могут опустится днём за отметки минус 22-25, что значительно ниже климатической нормы. При этом солнце вообще не будет появляться, да и снега почти не будет. Зато поднимется сильный ветер, который и без того неприятную погоду сделает ужасной.

Свои рекорды принесёт предстоящая зима и в города Сибири. Суровые морозы ударят здесь примерно в 10-х числах декабря. Если ранее синоптики, предполагали, что очень сильными они не будут, то сейчас они утверждают обратное. Так, согласно данным местных метеорологов, средняя дневная температура в Новосибирской области может составить в декабре 18-20 ниже нуля, что значительно ниже климатической нормы. После полуночи и вовсе подморозит до минус 30.

Также холодно с аномальными морозами будет в декабре и к западу от уральских гор. Здесь синоптики прогнозируют метели и снежные заносы. В целом же средний температурный фон на территории Урала в декабре 2019 пока прогнозируется в декабре пределах минус 15-30.

Погода в декабре-2019 в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, декабрь-2019 продолжит в Москве погодную тенденцию этого года – температурные качели с постоянной сменой атмосферных фронтов, которые непосредственно будут влиять на погоду.

Ожидается, что в начале первого зимнего месяц в столичном регионе будет властвовать циклон, которые предположительно придёт из Арктики ещё в конце ноября. Под его влиянием будет пасмурно. Кроме того, ожидаются обильные снегопады, которые пройдут при сопровождении сильного ветра. Метеорологи предупреждают, что порывы холодного северного ветра местами будут достигать 15-17 метров, а на фоне снижения температуры до минус 10-13, в первых числах декабря будет ощущать очень холодно и некомфортно.

Примерно, в начале второй декады месяца в московский регион вторгнется очередной антициклон, который принесёт теплый воздух, что позволит жителям российской столицы и многочисленным туристам насладится снежной, но приятной погодой и немного отдохнуть от мороза – по прогнозу синоптиков, с 10 по 16 декабря средний дневной показатель температуры воздуха составит минус 4-6, в Подмосковье будет прохладнее – до минус 8-10 и более ветрено.

Новую порцию холодной воздуха принесёт очередное арктическое вторжение. Из-за чего в 20-х числах декабря, как предполагают метеорологи в Москве вновь станет очень холодно – в ночные часты столбики термометров опустятся до минус 13-15, в светлое время суток до 10-12 ниже нуля.

Ближе к Новому году в регионе опять потеплеет. Несмотря на то, что после 27 декабря Москву может засыпать снегом, столбики погодных градусников будут показывать всего минус 1-3 даже после полуночи. Всё это превратит новогоднюю ночь в настоящую зимнюю сказку с безветренной погодой, заснеженными деревьями и возможностью с комфортом встретить бой курантов на свежем воздухе, чего давно уже не было.

Впрочем, как в очередной раз напоминают синоптики, это всего лишь долгосрочный прогноз, вероятность исполнения которого сейчас составляет не более 20%. Поэтому в дальнейшем он будет естественно меняться.