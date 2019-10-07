Россия предложила создать зерновую ОПЕК

Такие цели, как обеспечение стабильности зернового рынка, координация ценовой политики в зерновой сфере и решение проблем с голодом на планете могут быть достигнуты ведущими мировыми экспортёрами зерна, если они создадут организацию по типу ОПЕК. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Об этом он заявил на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер в субботу в Кёльне, передает Finmarket.

"В организацию могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие", — перечислил потенциальных членов вице-премьер. Список, что и говорить, сразу производит впечатление несколько утопического. У включенных в него стран и в целом Евросоюза шансы оказаться в одной организации картельного типа вызовут столь различное отношение, что в большинстве случаев самой вероятной реакцией, скорее всего, окажется удивление, которым дело и ограничится. Или все-таки нет?

Беспокойство России по поводу нестабильности мировых цен на зерно объясняется в первую очередь высокой заинтересованностью в том, чтобы застраховать свои интересы, считает партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. Такая организация ввела бы общие рамки, за которые страны — лидеры по производству зерна уже нельзя будет выйти, и это сыграло бы в пользу России и сминимизировало риски для зерновых компаний, которые из-за погодных условий несут большие убытки.

Однако ситуацию на зерновом рынке и рынке нефти сравнивать нельзя и говорить, что это будут идентичные организации по формату работы, не совсем верно, предупреждает эксперт. Аграрная отрасль работает по другим принципам, она во многом зависит от условий, на которые человек повлиять не может, в то время как на рынке нефти многое зависит от политических и инвестиционных настроений.

Важно понимать, продолжает Владимирова, что ОПЕК функционирует с целью сдерживать аппетиты мировых производителей нефти, от нефтяных котировок зависят цены на другие энергоносители, также, нефть оказывает прямое влияние на мировой финансовый рынок. Зерновой рынок не оказывает такого глобального влияния на мировую экономику, а затрагивает лишь несколько отраслей, связанных с продовольственной безопасностью. И у каждого крупного государства-производителя зерна свои собственные представления об их присутствии на этом рынке.

Если взять за основу, ту модель, которую предлагает Гордеев, то даже если эта идея и будет одобрена на предстоящем саммите, она, вероятнее всего, претерпит массу изменений, считает аналитик,. Если учесть, что США даже не входит в ОПЕК, то рассчитывать, что они вступят в такую организую по зерну, также не стоит. А это означает, что страны, которые договорятся между собой, в любом случае будут испытывать трудности из-за непредсказуемого поведения других участников мирового рынка, которые не будут соблюдать общепринятые правила.

И все же предложение о создании «зернового ОПЕК» совершенно не случайно и достаточно актуально сейчас, считает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Как и нефтяной, мировой рынок зерновых в последние годы сталкивается с превышением предложения над потреблением и давлением на цены. А поскольку ОПЕК, несмотря на острые разногласия и противоречия, достаточно успешно координирует действия своих участников, есть резон попытаться осуществить нечто подобное и в сельхозсфере.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации Объединенных наций (ФАО), опубликованному 3 октября 2019 года, предложение зерна в мире в 2019-2020 с/х году составит 3 573,3 млн т, с учетом производства 2 706,3 млн т и накопленных запасов. Потребление же ограничится 2 713,7 млн т. Глобальный показатель превышения объёмов запасов над потреблением составит 30,4 %, а для основных экспортёров – 18,1%. Причём такая ситуация характерна для ряда последних лет, с 2015 г.

Из-за этого мировые цены зерна достаточно низкие. И для России, например, это приводит к снижению экспорта, констатирует эксперт. Цена на пшеницу около 190 долларов за тонну по июльским фьючерсам Чикагской биржи, тогда как экспортная цена на пшеницу FOB Новороссийск находится на уровне 207 долларов. В 2019 году продажа продукции АПК за рубеж снизится до 24 млрд с 26 млрд долларов в 2018 года, по данным Минсельхоза.

Поэтому аграрии и засматриваются на ОПЕК, координация в зерновой сфере была бы крайне полезна. Как напоминает Марк Гойхман, Россия выступает лидером по экспорту пшеницы. В целом же по зерновому рынку пять основных экспортёров – Австралия, Аргентина, ЕС, Канада, США.