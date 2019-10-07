Украина расследует выдворение Саакашвили

Главная военная прокуратура Украины начала расследование относительно насильственного выдворения из Украины экс-президента Грузии, бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. «В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство» - сообщила в Facebook Главная военная прокуратура.

Напомним, что в конце 2017 года Михаил Саакашвили возглавил уличное протестное движение против действующего президента Украины Петра Порошенко. 12 февраля 2018 года группа людей в камуфляже и масках ворвалась в киевский ресторан и похитила Михаила Саакашвили. Экс-президента Грузии на вертолете доставили в киевский аэропорт и на самолете отправили в Польшу.