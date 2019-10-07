Стало известно, что китайские туристы покупают чаще всего в России

Китайские туристы охотнее всего покупают в России янтарь и косметику, сообщает РБК, ссылаясь на данные компании Sendy по статистике обслуживаемых ею терминалов.

Уточняется, что за истекший срок 2019 года средний чек китайских туристов в Москве 24,6 тыс. руб., треть всех транзакций через WeChat Pay и Alipay приходится на оплату покупок косметики и изделий из янтаря.

В Петербурге гости из КНР тратят в среднем 19,9 тыс. рублей. На Дальнем Востоке расходы туристов из Поднебесной составляют в среднем от 8 до 14 тысяч рублей, а именно во Владивостоке — 13,6 тысяч рублей, в Хабаровске — 12,4 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 10,8 тысяч рублей. Меньше всего китайцы тратят в Благовещенске — 9,5 тысяч рублей и Новосибирске — 8,8 тысяч рублей.

Такая востребованность янтаря среди китайских путешественников связана с национальными традициями. Именно этот камень в КНР принято считать символом благополучия и достатка.