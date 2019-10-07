Трамп предупредил, что США могут вернуться в Сирию и нанести решающий удар

Глава Белого дома Дональд Трамп после решения о выводе Вооружённых сил США с севера Сирии заявил, что американские войска могут вернуться в САР обратно. чтобы «нанести решающий удар».

Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter. По его словам, когда он пришёл к власти, американские военные были полностью истощены.

«Сейчас же они сильны! Более того скажу, что они сильнее, чем когда-либо прежде за всю свою историю. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Поэтому будем сосредоточены на том, что мы в любой момент можем вернуться в Сирии и нанести решающий удар!», – пояснил хозяин Белого дома, не став при этом уточнять, по кому конкретно, США собираются нанести «решающий удар».