Трехкратная чемпионка мира выступила за отставку руководителей российской легкой атлетики

Мария Ласицкене – прославленная российская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту – сделала заявление, в котором потребовала отправить в отставку руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как передаёт Lentа.ru со ссылкой на Instagram спортсменки, так она отреагировала на интервью главы федерации Дмитрия Шляхтина, в котором он назвал отношения с легкоатлеткой «ровными».

Между тем Ласицкене подчркнула, что между ней и Шляхтиным нет и не может быть никаких отношений.

«Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно немедленно уйти в отставку, причём в полном составе», – заявила спортсменка, пояснив, что вести какие-то беседы со Шляхтиным и его окружением она не намерена.

Кроме того, Ласицкене призналась, на призовые за победу на последнем чемпионате мира от ВФЛА она не рассчитывает.

«Федерация никогда ещё не премировала нас за предыдущие успехи, зато с гордостью и радостью рассказывает, как оплатило адвокатов для нарушивших антидопинговые правила атлетов», – резюмировала трёхкратная чемпионка мира.