Украинские военные захватили село в Донбассе

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, сообщает в своем видеообращении на YouTube командир подразделения Андрей Билецкий.

Уточняется, что на многих лидеров и участников группировки заведены уголовные дела в России. При этом, батальон отказался покидать село даже следуя Минским соглашениям, согласно которым сегодня, 7 октября, Украина должна отвести войска от Донбасса.

Билецкий заявил, что группировка не покинет Золотое, поскольку село является их «последним блокпостом». Военный подчеркнул, что в условиях, когда власть не выполняет свою прямую обязанность по защите «украинской земли», ее «выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы».

Он также заявил, что «военные батальона будут защищать и поддерживать жителей, которых власть Украины «хочет оставить без прикрытия», и останутся в Золотом даже при отводе всех войск от Донбасса.