В Донецке сообщили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

Эдуард Басурин – официальный представитель Народной милиции Донецкой народной милиции – заявил, что в ДНР фиксируют обострение по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе

При этом, по его словам, количество нарушений резко увеличилось. Как отметил Басурин, происходит обострение ситуации по всей линии фронта, передаёт агентство «Интерфакс».

«Ситуация очень сложная и она обостряется с каждым днём, – пояснил официальный представитель Народной милиции. – Посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить войска».

Кроме того, он рассказал журналистам, что в результате обстрелов, который ведут украинские силовики, частично разрушены 12 домов в 3-х населенных пунктах. При этом ВСУ используют то мины калибра 120 мм и 82 мм.

Напомним, ранее стало известно, что глава МИД «самостийной» Вадим Пристайко заявил, что Украины приостанавливает процесс разведение сил и средств в Золотом и Петровском, так как ополченцы якобы нарушили перемирие обстреляв в понедельник, 7 октября район Золотого.