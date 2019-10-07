Вход/Регистрация Подписка

В Донецке сообщили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

Москва, 07.10.2019

Эдуард Басурин – официальный представитель Народной милиции Донецкой народной милиции – заявил, что в ДНР фиксируют обострение по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе

При этом, по его словам, количество нарушений резко увеличилось. Как отметил Басурин, происходит обострение ситуации по всей линии фронта, передаёт агентство «Интерфакс».

«Ситуация очень сложная и она обостряется с каждым днём, – пояснил официальный представитель Народной милиции. – Посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить войска».

Кроме того, он рассказал журналистам, что в результате обстрелов, который ведут украинские силовики, частично разрушены 12 домов в 3-х населенных пунктах. При этом ВСУ используют то мины калибра 120 мм и 82 мм.

Напомним, ранее стало известно, что глава МИД «самостийной» Вадим Пристайко заявил, что Украины приостанавливает процесс разведение сил и средств в Золотом и Петровском, так как ополченцы якобы нарушили перемирие обстреляв в понедельник, 7 октября район Золотого.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дан старт новому раунду борьбы за нефтяные льготы
      Роснедра провели инвентаризацию нефтяных месторождений и признали рентабельными большую часть запасов. Оценка проводилась с фискальными целями, не случайно ее проведение и завершение именно сейчас
    2. «Северный поток» все-таки уперся в Данию
      В «Газпроме» сочли нужным сообщить, что «Северный поток — 2» построен на 83%. О дальнейшем пока говорят только аналитики
    3. Банк России перевел резервы из Штатов в Китай
      Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама