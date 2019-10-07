В Киеве назвали условие предоставления особого статуса Донбассу

Закон об особом статусе Донбасса вступит в силу только после проведения на этой территории выборов по законодательству Украины и после признания ОБСЕ, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он также подтвердил, что новый документ о статусе Донбасса будет утверждаться не только парламентом и главой Украины, но и обществом. Разумков назвал выборы по законам Украины «красной линией».

«Выборы могут происходить только, когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — продолжил он. Спикер заявил, что «Донбасс является территорией Украины, где будут сохраняться законы этой страны». Также к процессу, по мнению парламентария, должны присоединиться представители ОБСЕ и журналисты, что станет выходом из «патовой ситуации».

Ранее Украина дала свое согласие на урегулирование ситуации в Донбассе по «формуле Штайнмайера»,что вызвало серию протестных выступлений со стороны администрации некоторых регионов Украины.