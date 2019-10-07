В Кремле прокомментировали задержание в Иране российской журналистки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. По словам представителя Кремля, власти нашей страны оценивают этот шаг иранской стороны крайне негативно и надеются, что в самое ближайшее время наша соотечественница будет освобождена.

Кроме того, в Кремле жду разъяснения относительно её задержания, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем неприемлемым задержание российских представителей СМИ. Очень надеемся, что Юлия Юзик будет освобождена, как можно скорее, а российская сторона получит необходимые разъяснения», – резюмировал Песков.

Напомним, 4 октября стало известно, что российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже. По словам её коллеги журналиста Бориса Войцеховского, россиянку задержали в четверг, 3 октября и поместили в камеру. При этом, суд над нашей журналисткой должен был состояться в субботу.

Войцеховских также рассказал, что Юзик ранее работала в Тегеране корреспондентом. Несколько дней назад она снова прибыла в столицу Ирана по приглашению своих коллег из местных изданий. Но уже в аэропорту правоохранители отобрали у неё документы. Позже, когда Юлия находилась в своём гостиничном номере, её дверь взломали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и из отеля увезли в неизвестном направлении.

Россиянка смогла всего на минуту позвонить в Москву в четверг вечером. За это время она успела сообщить, что сидит на полу в камере, связи с ней нет, в субботу состоится суд. При этом она рассказала, что её обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, а это минимум – 10 лет тюрьмы.

Позже появилась информация, что в пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юзик давала показания иранским правоохранительным и скоро будет освобождена. Однако, в субботу представители внешнеполитического ведомства Ирана не подтвердили эту информацию. По словам Андрея Ганенко – пресс-атташе дипмиссии РФ в этой исламской республике – наше посольство запросило у МИД Ирана доступ к Юлии и разъяснения.

«Мы получили официальный ответ, в котором информация о её скором освобождении не подтверждается», – заяви он.

В свою очередь агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщает, что журналистку задержали из-за проблем с визой. По его словам, дело Юлии Юзик не относится к компетенции иранской контрразведки. При этом россиянка находится под стражей уже в течение шести дней. Информации о том, предъявлены ли её какие-либо обвинения, до сих порт нет.