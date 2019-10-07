В Кремле рассказали, как Путин отмечает свой день рождения

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал, что президент РФ Владимир Путин встретит 67-летие с родными и друзьями. При этом, по словам представителя Кремля, уже с утра президент РФ принимает поздравления от зарубежных коллег.

«Пока известно о 10 таких разговорах с лидерами разных стан мира», – цитирует Пескова РИА Новости.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, поздравил ли Путина глава Белого дома Дональд Трамп, Песков ответил, что пока звонка из Вашингтона не было.

Также руководитель пресс-службы главы России рассказал, что Путин собирается сегодня встретиться с родными и с друзьями.

«Для Владимира Владимировича сегодня всё-таки праздничный день. Но вместе с тем, работа прекращаться не будет. Более обобщённую информацию о планах президента мы дадим уже после 14:00 мск», – резюмировал представитель Кремля.