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В Литве подсчитали, за какой срок Россия сможет занять ее территорию

Москва, 07.10.2019

России не удастся захватить Литву за 36 часов, заявил президент страны Гитанас Науседа CNN. Он рассказал, что литовские военные подсчитали, что на это «у Москвы уйдет 3 - 4 недели».

В данном случае Науседа опроверг сценарий центра RAND, согласно которому  России на полный захват Литвы потребуется 36 часов. Также в исследовании говорится, что «захват будет настолько стремительным, что силы НАТО даже не успеют среагировать».

При этом президент уверен, что срок три-четыре недели достаточный для стягивания войск НАТО к литовским границам. В беседе с телеканалом Науседа еще раз заявил, что нормализация отношений с Россией невозможна.

Напомним, за последние месяцы страны Прибалтики продолжают подогревать разговоры на тему «угрозы со стороны России», подталкивая тем самым НАТО к размещению дополнительных военных формирований на своих территориях. По мнению политологов, балтийские государства пытаются таким образом получить дополнительный доход в казну виде оплаты со стороны стран участниц - альянса за пребывание на своей территории.

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