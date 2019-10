В США сравнили количество танков у России и НАТО

Россия почти в два раза превосходит в количественном соотношении силы НАТО по числу танков, пишет издание We Are The Mighty.

Так Москва располагает 22 тысячами единиц танков в своем арсенале, а у стран – участниц альянса НАТО в общей сложности есть в распоряжении чуть больше 11 тыс.

СМИ уточняет, что наибольший «вклад» в танковый корпус альянса внесла Анкара с 3,2 тыс. машин, а также США и Канада, чье суммарное количество танковых единиц достигает 1,8 тыс.

Ранее о потере военного превосходства альянса над Россией заявил Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил. Он уверен, что НАТО необходимо утвердить новую стратегию, которая была представлена в мае текущего года.

Некоторые военные эксперты уверены, что все заявления об ослаблении альянса являются не чем иным, как стремлением получить дополнительные расходы от стран-участниц НАТО на военные расходы.