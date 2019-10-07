Врач-диетолог назвал самый полезный хлеб для человека

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма. По её мнению, безоговорочным лидером здесь является ржаной хлеб.

При этом она пояснила, что такой хлеб в своем составе ржаной муки имеет крайне мало, поэтому здесь обольщаться не надо.

Производители немного халтурят и вместо ржаной муки используют, как правило пшеничную или и специальный краситель», – цитирует Саламатину «Вечерняя Москва».

Диетолог рекомендует, перед тем как приобрести ржаной хлеб надо обратить внимание на муку, из которой он сделан. Предпочтительно, чтоб это была мука не высшего качества, а обдирная, второго сорта или в идеале ржаная.

Также при выборе хлеба нужно руководствоваться его составом – чем он проще, тем лучше. Оптимально, если он приготовлен по старому русскому рецепту – из муки, воды и соли.