Зеленский распорядился упростить перемещение людей и товаров на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда». В соответствии с указом президента Украины Кабинет министров должен проработать вопрос относительно об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на «временно оккупированные территории» в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц и перемещение товаров с этих территорий.