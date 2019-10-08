Государственная Третьяковская галерея и Московский Театр Олега Табакова приступают к реализации совместных проектов

В рамках проекта в течение учебного года в Третьяковской галерее состоятся занятия со студентами Театральной школы О.П. Табакова. Знакомство с выразительными средствами изобразительного искусства является этапом работы над развитием зрительного внимания, но сверхзадача состоит в том, чтобы будущие актеры полюбили изобразительное искусство, близко соприкасающееся с выбранной ими профессией. История искусства будет изучаться не только ради знаний, но станет частью освоения профессионального мастерства. Искусство мизансцены, атмосферы, роль композиции — все это откроется в образцах великих живописцев.

Открывая презентацию, Земфира Трегулова подчеркнула, что проект «Атом воображения» необычен как для Третьяковской галереи, так и для Театра Табакова: "Мы объявляем сегодня об удивительной, на мой взгляд, программе, программе экспериментальной, это своего рода лаборатория. Тот опыт, в который, наверное, и мы, и Владимир Машков входим в первый раз. Никто до нас ничего подобного не делал. И нам бы очень хотелось, чтобы то, что Владимир придумал, было реализовано таким образом, чтобы потом могло бы стать какой-то важнейшей частью процесса постижения актерского мастерства».

Программа рассчитана на год. Она объединяет три направления:

1) «Введение в русское искусство». Знакомство с историей, стилями, самыми значительными мастерами.

2) «…В жизни и в искусстве». Темы занятий связаны с мировоззренческими понятиями, без осознания которых невозможно обойтись ни в жизни, ни в творчестве. «Дружба», «любовь», «мужество», «красота» и т.д.- эти понятия соединяют прошлое и настоящее, но в разные времена их воспринимали по-разному, и это представление отражено в произведениях изобразительного искусства, литературы, музыки.

3) «Формула вдохновения»: посещение монографических выставок.

Именно воображение, по словам Владимира Машкова, один из главных элементов в работе артиста, залог его успешного существования в профессии, в жизни, ключ к познанию собственной индивидуальности. Обращаясь к студентам, пришедшим на презентацию и свое первое занятие, Владимир Машков сказал: "Наш эксперимент, который мы назвали "Атом воображения" будет направлен на то, ребята, чтобы вы смогли максимально подключить свое воображение к тем уникальным картинам, уникальным событиям, происходящим на этих картинах, к мастерам, к их жизням, которые они вложили в каждое движение кисти».

В программе занятий этюды по мотивам тех или иных картин. "Мы будем изучать и дружбу, и одиночество в картинах, и потом попытаемся с ребятами восстановить то, что было на картинах, в реальном времени. Сами ребята найдут себе любимые картины, любимую ситуацию, попробуют проникнуть в замысел автора, в эпоху и сделать некий этюд", - рассказал о том, как будет строиться обучение Владимир Машков. Поблагодарив всех, кто принимал участие в разработке учебной программы, он добавил: «Олег Павлович Табаков был очень образованным человеком, артист просто обязан быть широко образован, потому что это поможет ему состояться в нашей полной неожиданностей профессии, в которой нет никаких гарантий».

Кроме того, артисты Московского Театра Олега Табакова Дарья Безсонова и Максим Сачков примут участие в записи бесплатного аудиогида по Третьяковской галерее для компании izi.TRAVEL. Совсем юные артисты, дети, уже принимающие участие в спектаклях Театра Олега Табакова, - Ростислав Бакланов, Алина Петрова и Маша Шумилова - запишут аудиогид для детей, посвященный выставке Василия Поленова.

Традиционно на протяжении многих десятилетий в Третьяковской галерее по понедельникам, закрытым дням для публики, в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке идут занятия копиистов-студентов художественных училищ и вузов, обретающих профессиональное мастерство, копируя шедевры русского искусства. Теперь здесь будут получать новые знания и учащиеся театральной школы. Настоящий проект — первый опыт работы Галереи, ее методистов и музейных педагогов с будущими актерами.

Произведения изобразительного искусства в их самых интересных, ярких и мощных проявлениях — это особая концентрация человеческого опыта и опыта эстетического, художественного. Попытка поработать с этим материалом, разобраться в самой ситуации, происходящей на картине, рисунке, в скульптуре, понять, в чем суть того, что представлено на холсте или в другом материале, поможет оттачивать умение будущего актера работать над теми или иными решениями роли. Причем, если речь идет о классической живописи, то зритель получает и опыт погружения в историческую эпоху, которая далека, а социальный код эпохи потерян. Пытаясь восстановить, что было до изображаемого на полотне события и что будет после, например в картине Павла Федотова «Сватовство майора» или Ильи Репина «Не ждали», зритель глубоко погружается и в саму работу, эпоху, когда она была написана, и ту, которую она изображает. И эти усилия внимательного исследования помогут будущему актеру потом, когда он будет играть, например, в пьесах Островского. Этот опыт понимания ситуации, ее развития будущему актеру крайне полезен.

Кроме того, этот проект дает огромный шанс учащимся расширить свой культурный кругозор, обретя новые знания в области отечественного искусства, стать актерами с серьезным художественным багажом. Занятия непосредственно перед произведениями искусства помогут молодым людям научиться «смотреть» и воспринимать произведения искусства, «оттачивать» глаз, формировать вкус, развивать воображение, переживать те эмоции, которые возможно получить только в соприкосновении с подлинниками. А фиксация этого опыта станет плодотворным багажом, который поможет в воспитании чувств, становлении личности молодого человека, а также будет важной составляющей в палитре профессиональных навыков, которые он сможет использовать в дальнейшем.

После презентации студенты Школы Олега Табакова отправились на свое первое из девяти занятий - «Дом и галерея П.М.Третьякова».