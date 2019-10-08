Ирина Ермолаева, Директор по работе с персоналом, «БАТ Россия»

1. Расскажите, пожалуйста, какие проекты и программы существуют в вашей компании для женщин?

Уникальная внутренняя культура и атмосфера «Бритиш Американ Тобакко Россия» («БАТ Россия») способствует личностному росту и профессиональному развитию каждого сотрудника. Поощрение индивидуальности – наш ключ к успеху.

Философия «БАТ Россия» заключается в том, чтобы предоставить равные возможности всем сотрудникам. Это отражено в основных принципах нашей стратегии – «Сила в разнообразии» и «Открытость». Принцип разнообразия – один из самых важных в нашей компании. Он присутствует и в глобальной стратегии нашего бизнеса Transforming Tobacco: мы стремимся предоставить максимально широкий выбор продуктов нашим потребителям, чтобы удовлетворить их вкусы и потребности.

Подход разнообразия мы используем и в развитии наших сотрудников. Наши стандарты и принципы одинаковы для всех и применяются как в поиске и привлечении, так и в развитии лидеров на всех уровнях. Именно лидеры создают атмосферу вовлеченности, уважения и взаимодействия, в которой богатство идей, накопленного жизненного опыта и взглядов объединяются, создавая ценность для бизнеса.

Исследования доказывают (McKinsey, Delivering through diversity), что разнообразные команды работают лучше и эффективнее. Для нас важно поддерживать баланс женщин на руководящих должностях компании и стимулировать равноценное присутствие женщин на всех уровнях организации. Каждая женщина одновременно «играет» несколько социальных ролей, на ее плечах большая ответственность, и именно поэтому женщинам нужна поддержка и помощь в построении успешной карьеры.

Стратегически, наша поддержка основывается на следующих блоках:

Привлечение талантов

Создание культуры инклюзивного лидерства

Раскрытие потенциала женских талантов

Мы поддерживаем женщин в развитии лидерских качеств, развитии карьеры, в возможности соблюдения баланса между профессиональной и личной жизнью. Более того, мы продвигаем тему равных возможностей в «БАТ Россия» в социальных сетях, привлекаем таланты и растим новое поколение лидеров, ломаем стереотипы о «мужских профессиях» в продажах, производстве, IT. Наша компания также помогает раскрыть потенциал сотрудников, развивая их через обучение, коучинг, менторинг.

В «БАТ Россия» мы внедряем инициативы, направленные на соблюдение оптимального баланса между построением карьеры и семейными обязанностями. В нашем списке:

Корпоративный портал «Parents@BAT Online», помогающий работникам и их руководителям построить эффективный план перехода к отпуску по уходу за ребенком и обратно, сочетая обсуждение текущей и будущей карьеры, подготовку к длительному отсутствию и возвращение к работе.

Политика гибкого рабочего графика, а также возможность работы из дома способствует балансу профессиональной и личной жизни

Компенсация расходов по ведению беременности и родовспоможения, оплата отпуска по беременности и родам в полном размере, дополнительные оплачиваемые выходные дни сотрудникам при рождении ребенка (для отцов), свадьбе сотрудника.

Отдельно хочу отметить волонтерские программы, программы wellbeing, поддержку спортивных команд. Вместе с международной организацией International Women’s Day ежегодно 8 марта празднуем достижения женщин в различных областях, отмечая важность вклада женщин в общество.



2. Каким(и) способом(и), в вашей компании происходит привлечение новых сотрудников?

Мы привлекаем талантливых людей, которые смогут внести заметный вклад в развитие компании, сохранив индивидуальность и используя личные качества для нахождения новых, неординарных решений.

Например, для привлечения молодых талантов у нас есть летняя стажировка в «БАТ Россия» для студентов 2-6 курсов. Мы набираем стажеров в торговый маркетинг, финансы, IT, департамент правовых вопросов и внешнекорпоративных отношений, управление производством, отдел по работе с персоналом. Помимо этого у нас есть программа Global Graduate Program (GGP), которая рассчитана на кандидатов, выпустившихся из университета не более 3 лет назад.

Мы опровергаем стереотипные клише о традиционно женских и мужских профессиях. Мы приветствуем увеличение доли женщин в продажах, в производстве, в IT, привлекая равное количество кандидатов, предоставляя равные возможности для развития и карьерного роста. Существующая в компании система отбора сфокусирована исключительно на лидерских и профессиональных качествах.





3. Какие результаты уже достигнуты в вашем проекте за 4 года? В каких процентных соотношениях, женщины занимают место в вашей компании?

Несколько лет назад в 2015 гендерное разнообразие вошло в наш ключевой фокус как в «БАТ Россия», так и по всему миру. Сегодня совет директоров «БАТ Россия» наполовину состоит из женщин, причем для нас также важно, что это локальные сотрудницы.

Если говорить о других уровнях организации, процент женщин так же является существенным - 42% женщин в руководящих командах различных функций, 38% и 33% на уровнях среднего и младшего менеджмента соответственно. Я очень рада тому, что растет следующее поколение женщин-лидеров.

С каждым годом увеличивается количество женщин в “полевой” структуре отдела продаж, а на фабрике в Санкт-Петербурге сложился “женский” коллектив: менеджер производства, а также 4 из 6 начальников участков - женщины. Недавно Дарья Гришина, наш директор департамента информационных и цифровых технологий, была номинирована на “Women in IT Awards Europe 2019”.

Развитие женщин с начальных позиций в компании обеспечивает нам пул талантов для продвижения на руководящие роли.



4. Опишите ваш личный ключ к успеху в вашей сфере.

Я называю это “лидерство сердцем”. Я смотрю на своих сотрудников как на команду партнеров, с которыми мы каждый день совершаем маленькие победы на пути к нашей большой общей цели. И помогает нам то, что мы уникальны, а, значит, сильнее вместе.



5. По вашему мнению, насколько перспективно развитие проектов на тему Diversity & Inclusion?

Важно отметить, что Diversity & Inclusion это не просто проекты, а часть нашей жизни в «БАТ Россия». Каждый из нас уникальная личность со своим набором качеств и идей, которые лежат в основе инноваций, креативности и различных способов мышления. У наc очень разные потребители, поставщики и партнеры, и мы в свою очередь тоже должны быть разнообразными, чтобы удовлетворить их предпочтения.

Наша бизнес стратегия Transforming Tobacco демонстрирует, что каждый потребитель индивидуален. Именно поэтому наша основная цель предложить максимально широкий выбор продуктов с потенциально меньшим вредом для здоровья, трансформируя индустрию извне, а также продолжать развитие ядра нашего бизнеса — традиционных табачных продуктов.

Наша сила в разнообразии людей, культур, точек зрения, марок, рынков и идей. Это помогает нам жить и работать интересно и получать удовольствие от совместной работы и общения. Индивидуальность каждого из нас может изменить мир к лучшему, я в этом твердо уверена.