Курс доллара: лучший прогнозист Bloomberg вынес вердикт рублю

В понедельник, 7 октября российский рубль упал к основным резервным мировым валютам в ожидании новостей относительно торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые запланированы на вторую половину этой недели.

Так, в 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 64,91 руб. что на 29,25 коп. выше уровня закрытия пятницы. Подорожал и евро, который к этому времени торговался по 71,3 руб., прибавив по сравнению с завершением предыдущих торгов 34,75 коп.

По мнению большинства экспертов нацвалюта снижалась накануне к доллару и евро вслед за большинством валют emerging markets. В настоящее время внимание трейдеров направлено на ситуацию вокруг торгового конфликта между США и КНР.

Как считают аналитики, рынки ждут, что американо-китайские переговоры принесут положительный результат или хотя бы дадут надежду на него. Хотя шансво на это не так уж и много. В частности, Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» подчёркивает, что даже сформировавшиеся ожидания дальнейшего снижения ставки американского регулятора сейчас оказывают недостаточную поддержку спросу на риск со стороны глобальных инвесторов, в условиях растущих опасений относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Пекином. При этом, эксперт напоминает, что на этой неделе в Вашингтоне состоятся встречи, в которых примет участие главный переговорщик от Поднебесной – вице-премьер КНР Лю Хэ.

«Есть опасения, что Китай снимет с обсуждения часть вопросов, в частности касающихся промышленной политики Китая и государственных субсидий, что исключает возможность заключения широкой торговой сделки, на которой настаивает президент США Дональд Трамп», – предполагает Кадулин, прогнозируя, что всё это негативно отразится на рисковых активах, в том числе и на рубле.

Не ожидает ничего хорошего от предстоящих переговоров и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал». По его мнению, сегодня американская валюта продолжит укрепляться к рублю за счёт опасений, что очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, стартующий 10 октября, снова не принесет никаких положительных итогов для мировой экономики. Как считает Кравченко, в данном контексте рубль вместе с валютами других развивающихся стран будет находиться под огромным давлением и вероятнее всего стабилизируется выше 65 руб. за доллар.

Между тем нацвалюта в сегменте emerging markets с начала 2019 года по-прежнему остаётся лучшей по динамике к доллару. Рубль укрепился к американскому конкуренту с 1 января текущего года на 7.46%. На втором месте среди валют EM тайский бат, который вырос к доллару на 6.84%.

Тем не менее некотоыре аналитики, которые по результатам опросов Bloomberg наиболее точно предсказали динамику нацвалюты в III квартале, говорят о риске утраты рублём лидирующих позиций в оставшиеся месяцы этого года. Так, лучший прогнозист по рублю, валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косатый, прогнозирует мощное обесценивание рубля до 69 за доллар к концу года. Свои ожидания он объясняет тем, что ФРС разочарует рынки и не станет снижать процентные ставки такими темпами, как прогнозируют сейчас трейдеры.

Кроме того, Косатый обращает внимание на дефицит долларовой ликвидности на американском рынке краткосрочного финансирования. Именно эта проблема, по его мнению, заставила Федеральный резервный банк Нью-Йорка в сентябре начать аукционы долларового РЕПО впервые за 10 лет. Поэтому, как считает стратег, дефицит сохранится на протяжении последней квартальной четверти года, что усилит спрос инвесторов на валюту США и окажет давление на рубль. Также он ожидают дальнейшее снижение мировых цен на нефть, что в свою очередь усилит давление на денежно-кредитную политику российского регулятора и окажет крайне негативное влияние на динамику курса рубля.