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Лукашенко рассказал о своем видении конфликта в Донбассе

Москва, 08.10.2019
  • Лукашенко рассказал о своем видении конфликта в Донбассе

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на форуме в Минске, что ситуация в Донбассе сложилась с 2014 года вследствие конфликта между Россией и Украиной.

Конфликт можно решить только, если стороны – Москва и Киев, сядут за стол переговоров и начнут предпринимать конкретные шаги на этом пути, передает ТАСС.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины»,  - заявил белорусский лидер. При этом он уверен, что нельзя игнорировать глав ЛНР и ДНР.

Главным в выходе из этой ситуации Лукашенко видит желание РФ и Украины «взяться за рассмотрение этого конфликта». Он считает, что решить конфликт без участия США в переговорах невозможно. По словам лидера Белоруссии, Вашингтон хорошо знаком с ситуацией происходящих на Украине политических и экономических процессов. Он уверен, что в США также не отрицают, что хорошо осведомлены в ситуации с «Крымом, Донбассом, целостностью Украины».

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