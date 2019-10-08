МЭР добьет малый бизнес

Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес, пишет «Коммерсант». Так, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов, в России необходимо увеличить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году.

В прошлом году эти налоги увеличились на 2,5%, а последний раз поднимались на более 4,9% пять лет назад — на 7,5%, напоминает издание. По замыслу министерства коэффициент-дефлятор для ЕНВД должен вырасти на 2,009%, патентов — 1,592%, торгового сбора — 1,382% (в сумме на 4,9%). Это выше ожидаемой инфляции 2019 года (4,7%).

Малый бизнес не является приоритетом в развитии экономики России, это можно понять из инициатив последних лет и статистики: госпредприятия занимают около 70% всей экономики, и эта доля растет, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Можно спорить о том, что это неправильный подход, что малый бизнес мог бы поднять уровень жизни населения и сделать это органично, с повышением производительности труда и мотивации, мог бы воспитать класс предпринимателей — людей, которые много трудятся и социально активны.

Но в то же время, продолжает эксперт, предприниматели являются гораздо более самостоятельными единицами, гораздо более либеральными, и это является угрозой для консервативной экономической политики, проводимой последнее время. С точки зрения экономики, сложно объяснить, почему, если растут цены, то должны расти и налоги — ведь это экономическая политика государства приводит к инфляции, то есть обесцениванию денег.

А почему тогда НДФЛ для физлиц и налог на имущество, например, не растет каждый год на размер инфляции? Налог на прибыль для предприятий? За 10 лет НДФЛ мог бы таким образом вырасти до 20 и более процентов, говорит Илья Жарский. Получается странная логика — чем хуже экономике, чем быстрее скачут цены, тем автоматически жестче должен быть режим налогообложения для малых предприятий, но ведь это должно быть ровно наоборот.

И создается цепная реакция — растут цены — повышаются налоги для малого бизнеса — малый бизнес закладывает это повышение в свои цены, заключает аналитик. То есть в итоге все равно страдает потребитель услуг малых предприятий, платя больше, ну и какая-то часть малых предприятий просто покидает рынок, так как становятся нерентабельными. Как считает Илья Жарский, около 2-3 тыс. малых компаний просто уйдут с рынка в 2020 году, а ведь это могли быть семейные бизнесы, предоставляющие какие-нибудь нужные нам с вами услуги, например, небольшие магазины возле дома или автосервисы или салоны красоты.

Представители микропредприятий почувствуют изменения «климата» на себе, уверен Денис Зайцев, руководитель налогового департамента BMS Law Firm. По его словам, рост налоговой нагрузки особенно сильно скажется на представителях торговой области и в связи с этим предполагаю закрытие около 150 тысяч бизнесов в этой сфере. Как считает юрист, повышение налоговых ставок не должно превышать уровень инфляции.