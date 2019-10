НБА может лишиться китайских миллиардов из-за одного твита

У Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одной из самых мощных как в спортивном, так и в коммерческом смысле этого слова лиги в профессиональном спорте, возникли неожиданные проблемы, связанные с политикой и… Китаем. Дело в том, что за треть века делового сотрудничества Поднебесная стала для баскетбольной лиги важнейшим рынком, оцениваемые в десятки миллиардов долларов. Сотрудничество со второй экономикой планеты открывает для НБА отличные коммерческие возможности, но сейчас годы кропотливой работы и миллиарды долларов инвестиций оказались под угрозой из-за одного-единственного твита. Его быстро удалили, все же он не остался без внимания китайских болельщиков и спровоцировал громкий скандал.

Главный менеджер клуба Houston Rockets Дэрил Мори разместил в минувшую пятницу в своем аккаунте в Twitter твит в поддержку протестующих в Гонконге. Твит вызвал бурное возмущение многочисленных сторонников Пекина, среди которых немало миллионов баскетбольных болельщиков, и нанес сильнейший удар по имиджу одной из самых популярных в КНР американских баскетбольных команд.

Китайский изготовитель спортивной одежды Li Ning Co. и Shanghai Pudong Development Bank Credit Card Center уже приостановили сотрудничество с Rockets, а общенациональные радиостанции CCTV и Tencent Holdings Ltd. временно прекратили трансляцию баскетбольных поединков лиги. Обращает на себя внимание и то, что поиски амуниции, одежды и спортивного инвентаря Rockets в понедельник в поисковиках на китайских коммерческих сайтах, операторами которых являются JD.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., не дал результатов.

Естественно, Мори быстро понял, что допустил чудовищную ошибку. Он удалил оскорбительный для китайских поклонников команды твит и извинился перед ними. Возможно, болельщики и простили бы Дэрилу неосторожный твит, но неожиданно на стороне протестующих из Гонконга выступили техасские политики, имеющие отношение к руководству клуба. Тед Круз, Джулиан Кастро и Бето О’Рурк в числе прочих написали твиты, осуждающие извинения Мори и заявление руководства НБА, в котором его твит был назван заслуживающим «сожаления».

О значении Поднебесной для НБА в финансовом отношении красноречивее всего говорят цифры. В прошлом году, к примеру, поединки НБА по телевидению, на цифровых каналах и в смартфонах смотрели порядка 800 миллионов человек, что в 2,5 раза превышает все население США, включая, как говорится, стариков и грудных детей. Эта мягко говоря внушительная зрительская аудитория приносит лиге большие деньги, которые сейчас оказались под угрозой из-за политики.

«Они рискуют лишиться своего бизнеса в Китае,- уверен спортивный консультант Марк Ганис.- Не думаю, что это произойдет, потому что НБА создала мощный задел доброй воли в КНР, но им придется задействовать все резервы, чтобы сохранить позиции».

Проникновение НБА в Китай началось в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда было оговорено, что лига получит часть доходов от рекламы в обмен на разрешение показывать игры чемпионата на CCTV. У истоков сотрудничества с Китаем стоял тогдашний комиссар НБА Дэвид Стерн.

НБА была первой профессиональной спортивной лигой, которая начала вести дела в коммунистическом Китае. Офис лиги в Гонконге, к примеру, был открыт в 1992 году, а в 2008 г. была создана NBA China. Сейчас НБА имеет офисы в ряде крупнейших китайских городов, включая, конечно, Пекин и Шанхай.

Принадлежит НБА первенство и в организации товарищеских игр в Китае. В первых предсезонных поединках в 2004 г. встретились, кстати, Rockets и Sacramento Kings. За полтора десятилетия НБА провела в КНР более двух десятков таких игр. Два очередных поединка, кстати, должны пройти во второй половине текущей недели.

Конечно, доходы от продажи спортивного инвентаря и одежды с отчислениями от рекламы очень важны для финансового благополучия НБА, но не менее важны для нее и инвестиции китайского бизнеса, оказавшиеся сейчас тоже под угрозой.

В 2016 г. первым китайским владельцем небольшого пакета акций баскетбольного клуба - Minnesota Timberwolves стал инвестор Лизхан Цзян.

Первым владельцем контрольного пакета акций клуба - Brooklyn Nets, т.е. фактическим владельцем команды из Китая стал в сентябре этого года Джо Тсай, один из основателей Alibaba.

В этом году НБА расширила партнерство с интернет-гигантом Tencent и заключила новое соглашение сроком на пять лет. Стоимость контракта оценивается в полтора миллиарда долларов. Это в три раза больше предыдущей сделки. Tencent, кстати, является крупнейшим коммерческим партнером лиги за пределами США.

Что касается первопричины текущего скандала – хьюстонского клуба Rockets, который в числе самых популярных не только в Китае, но и во всей Азии, то его популярность в Поднебесной в значительной мере объясняется еще и тем обстоятельством, что в нем не так уж и давно играл знаменитый центровой из Китая Яо Мин, рост которого составляет 229 см. Все восемь лет своей успешной профессиональной карьеры Яо, который сейчас возглавляет Китайскую баскетбольную ассоциацию, провел в Хьюстоне. Можно вспомнить и еще одну экс-звезду Rockets – Трейси Макгрэди, который после окончания карьеры в НБА успешно играл в Китае. К этому следует прибавить и многочисленную китайскую диаспору в Хьюстоне. Не удивительно, что рекордная дли НБА продажа клуба два года назад техасскому миллиардеру Тилману Фертитте за 2,2 млрд долларов частично объясняется и популярностью команды в Азии.