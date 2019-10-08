В Минэнерго прокомментировали возможность возвращения к цене на нефть в $100

Как заявил министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters, про цену на нефть $100 за баррель «можно забыть».

Чиновник также сообщил, что справедливой можно считать цену в $50 за баррель и из этого показателя ведомство строит свои прогнозы.

«Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - $50», - рассказал Новак. При этом он подчеркнул, что бюджет этого года составлен, исходя из стоимости на нефть в $43-45 за баррель.

Новак отметил, что не стоит ожидать повышения цен на сырье в ближайшее время даже при учете падения добычи в Иране и Венесуэле, поскольку будет расти добыча в США и в ряде других стран.