Россия и Белоруссия проведут переговоры по цене на газ

Виктор Каранкевич – глава Минэнерго Белоруссии – рассказал, когда Минск и Москва проведут переговоры по заключению нового контракта по газу на 2020 год. По словам чиновника, ближайшая встреча между представителями РФ и Белоруссии состоится уже до конца этой недели.

Напомним, в 2019 года заканчивается договоренность о цене поставки «голубого топлива» из РФ в Белоруссию. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что цена на газ должна быть снижение до внутрироссийского уровня. Российская сторона настаивает на увеличение цены до рыночный показателей.

Как известно, в настоящее время цена на газ для Белоруссии составляет 127 дол. За 1 тыс. кубов.