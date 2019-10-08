Курс доллара: рубль приблизился к зоне «креста смерти»

После довольно длительного периода снижения курс российской валюты смог отыграть большую часть потерь. Тем не менее, пишут "Вести.Экономика", уже в недалекой перспективе рублю, возможно, придется пережить новый удар. Об этом, в частности, говорит ряд технических сигналов рынка, а также покупки Минфином валюты и монетарная политика Банка России.

Так, новую неделю рубль начал с ослабления к доллару и евро в пределах 0,5%, хотя нефтяные фьючерсы продолжают восстанавливаться, а из негативных факторов можно отметить лишь динамику фьючерсов на американские индексы. Тем не менее, уверены эксперты, цены на нефть вряд ли смогут продолжить рост. Фактор резкого сокращения добычи в Саудовской Аравии из-за атаки дронов уже полностью отыгран, а цены даже опустились ниже тех уровней, где были до инцидента.



Кроме того, в октябре Минфин увеличит покупку валюты, а это вряд ли сможет добавить рублю сил для повышения. Против рубля может сыграть и решение Банка России. Годовая инфляция в России по итогам сентября замедлилась 6-й месяц подряд, и регулятор, скорее всего, будет вынужден и дальше снижать ставку, а это приведет к снижению привлекательности рубля.

Сейчас несколько факторов давит на российскую валюту. В их числе цены на нефть, которые хоть и восстанавливаются после сильного падения, но находятся под давлением из-за ухудшающейся ситуации в мировой экономике и снижением потребительского спроса, отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Рубль так же находится в довольно сильной зоне риска из-за возможных внешних угроз, которые могут возникнуть на фоне ухода инвесторов от риска. Нерезиденты владеют 30% ОФЗ и российскими акциями на триллионы рублей, которые могут быть распроданы при ухудшении внешнего фона.

В центре внимания на мировой арене по-прежнему торговые споры США и Китая, добавляет эксперт. Последние заявления китайских представителей говорят о том, что сделку вряд ли удастся заключить в ближайшее время. Ухудшающаяся макростатистика из США, Китая и еврозоны свидетельствуют о снижении темпов роста в мировой экономике и косвенно намекает на возможное наступление рецессии. На этом фоне российская валюта будет слабеть до 68 рублей за доллар, ожидает Абрамов.

Вообще же, продолжает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, снижение рынка наблюдается в течение всего сентября. В прошлом месяце факторами нестабильности рубля стали новости о возможном импичменте Трампа, которого подозревали в оказании давления на президента Украины - Владимира Зеленского, рецессия производства в Германии, атака дронов на буровые Саудовской Аравии, переговоры США и Китая по вопросу прекращения "торговой войны".

В этой ситуации рубль оказался крайне нестабильным к американской валюте и валюте стран ЕС. Новости о возможном ужесточении санкционной политики в отношении России и запрет на обслуживание танкеров оказали меньшее влияние. Под действием совокупности факторов курс пары доллар-рубль упал с отметки 66,5 рубля за доллар до показателей 59,7 рублей. В целом, в сентябре торги снижались на всех нишах биржи, например, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от Института управления поставками (ISM) снизился ниже 50 пунктов.

Налоговый период в октябре поспособствует укреплению рубля, полагает Артем Деев. Сейчас ситуация имеет большую разноплановость, ведь решение вышеперечисленных вопросов геополитики складывается благоприятно и мирно, однако, ранеепроизошедшие события приблизили рубль к зоне "креста смерти" (ситуация, при которой 50-дневная скользящая средняя линия курса валюты поднимается выше 200-дневной скользящей средней. - ред.). Перспектива ближайшего времени носит негативный характер, ведь рост доллара имеет тренд, на который дополнительно повлияют ближайшие переговоры Америки и Китая. По оценке AMarkets, доллар будет колебаться в диапазоне 66,50 - 64,5 рублей.