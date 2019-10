5 октября в Сенице (Словакия) состоялась VII Международная конференция «Молекулярный водород в медицине в XXI веке». Ежегодное мероприятие включает лучшие мировые исследования лидеров индустрий. Событие способствует популяризации практического использования молекулярного водорода, обмену информацией, знаниями и ноу-хау.

Водород — мощнейший антиоксидант, изучению которого мировые ученые посвящают уже многие годы, проведены несколько тысяч научных исследований. По всему миру проводятся масштабные научные конференции, на которых обсуждаются самые инновационные и передовые методы использования молекулярного водорода. VII Международная конференция «Молекулярный водород в медицине в XXI веке» стала очередным знаковым событием этой области.

Мировые эксперты делились опытом и результатами исследований использования молекулярного водорода в сфере медицины, здоровья и красоты, wellness-индустрии и спа, а также спорта. Среди спикеров — ведущие ученые Азии, Востока и Европы, в том числе профессор Jan Slezák (Словакия), доктор Michal Botek (Чехия), эксперты из России, а также профессор Shigeo Ohta и профессор Mami Noda (Япония). Профессор Shigeo Ohta — лауреат Нобелевской премии, который получил ее за открытие молекулярного водорода как лучшего антиоксиданта.

Событие мирового масштаба посетили Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group, Яна Аркадьевна Славгородская, главный доктор ENHEL Wellness Spa Dome, специалист по антивозрастной терапии. От лица корпорации ENHEL Group выступил Олег Стефанович Медведев с докладом на тему «Current use of molecular hydrogen in Russian medicine, problems and perspectives». Олег Стефанович Медведев — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ.

«Я всегда нахожусь в поиске лучших технологий для омоложения и оздоровления организма. Горжусь своей командой, ведь мы первыми в мире внедрили и применили концепцию молекулярного водорода в anti-age медицине. 7 лет назад я впервые узнала от японских ученых о пользе молекулярного водорода. Сейчас понимаю, что тогда находилась на пути новых технологий. Выражаю огромную благодарность своим зарубежным коллегам и партнерам, с которыми мы можем поделиться на мировом уровне знаниями и практиками применения молекулярного водорода как самого лучшего и безопасного антиоксиданта. Благодарю за признание лучшей инновационной спа-клиникой ENHEL Wellness Spa Dome, где собраны передовые технологии и процедуры с применением молекулярного водорода для омоложения и полного оздоровления организма. Мы опережаем время! И только вместе мы способны многое изменить в этом мире к лучшему!» — Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group.

На проведенном событии эксперты поделились опытом применения водородных технологий для омоложения и полного оздоровления организма в инновационной клинике ENHEL Wellness Spa Dome (город Москва). По результатам Международного форума «Инновации и развитие», ENHEL Wellness Spa Dome признана лучшей инновационной спа-клиникой России, корпорация ENHEL Group определена победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2019».