Стало известно, сколько зарабатывают московские таксисты

Согласно исследованию аналитического центра при Кабмине РФ, московские таксисты зарабатывают значительно больше своих коллег из других городов, в том числе с населением, превышающим миллион человек.

При этом объём рынка такси в денежном эквиваленте составил в 2018 году году 671 млрд руб. Ожидается, что в нынешнем году он превысит 700 млрд руб. Растут также доходы самих таксистов. Так, московские таксисы зарабатывают в месяц около 85 тыс. руб. Почти столько же выходит у тех, кто таксует в Санкт-Петербурге. Их чистая прибыли – 83 тыс. руб. В других городах с населением от миллиона и более жителей зарплата таксистов в среднем составляет 74 тыс. руб., что тоже вполне прилично.

По прогнозу аналитиков центра, высокие зарплаты привлекают водителей в этот бизнес. При этом растёт и доля нелегального рынка такси, которая составляет не менее 12% от общего объёма рынка такси в РФ.

Кроме того, аналитики исследовательского центра при правительстве РФ также выяснили, что крупнейший агрегатов такси в России — «Яндекс.Такси», который охватывает 27% поездок. В ТОП-3 также вошли «Везёт» (12%) и «Максим» (9%).