Трамп рассказал о разработке «невероятных вооружений» США

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, США проводят разработку «невероятных новых вооружений». Соответствующую стенограмму опубликовали на сайте Белого дома. В документе говорится, что также ведется разработка новейших подлодок.

«У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может», - сообщил Трамп журналистам. Американский лидер сообщил, что «какие-то из новых разработок США демонстрируем, какие-то нет», но это подводные лодки, о которых даже никто помыслить не может. Трамп также сообщил, что в стране ведется разработка нового ядерного арсенала, а также выразил надежду, что США никогда не придется их использовать.

Напомним, о полной модернизации ядерного вооружения США Трамп сообщил в конце сентября, а уже в первых числах октября американские ВМС приняли на вооружение атомную подводную лодку «Орегон», предназначенную для ведения военных действий в глубинных водах мира.