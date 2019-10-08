Помочь гегемону

Спецпрокурор Мюллер потратил много времени, сил и средств на расследование якобы имевшего место вмешательство России в президентские выборы в Америке в 2016 году, но никаких доказательств и подтверждений этого вмешательства так и не нашел. У Роберта Мюллера было бы куда больше шансов на успех, если бы он занялся расследованием вмешательства не России, а Украины в выборы трехлетней давности.

Киев сыграл существенную роль в президентских выборах в 2016 года. Такую роль вполне уместно и правильно называть «вмешательством».

Politico сообщает, что член Национального комитета Демократической партии США DNC) Александра Чалупа работала напрямую с посольством Украины в США и репортером Майклом Изикоффом, специализирующимся на журналистских расследованиях. Ее задача заключалась в сборе компромата на главу предвыборного штаба Дональда Трампа – Пола Манафорта.

«Они координировали расследование по Манафорту с командой Хиллари»,- приводит сайт ZeroHedge слова Андрия Телищенко, работавшего в то время в украинском посольстве. По его словам, посольство работало с Чалупой «очень тесно».

Телищенко также запомнил слова Александры Чалупы: «Если мы найдем достаточно информации по Полу (Манафорту) или сотрудничеству Трампа с Россией, она (Хиллари Клинтон) сможет начать слушание в Конгрессе уже к сентябрю».

Благодаря Чалупе, действовавшей на стороне г-жи Клинтон и Демократической партии, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Ситник и законодатель Сергий Лещенко опубликовали так называемый «черный журнал», содержащий «левые» выплаты» Полу Манафорту. В декабре прошлого года украинский суд признал, что опубликование имени Манафорта является нарушением закона. Правда, позднее при помощи технических неувязок защите удалось добиться отмены обвинительного приговора. Однако медиакомпании Blaze удалось раздобыть распечатку разговора, в котором Ситник хвалился тем, как он помогал Хиллари Клинтон в 2016 году.

Некий Коля интересуется у Артема Ситника, не помогали ли русские Трампу. Ситник отвечает, что лично он помогал Хиллари Клинтон, и хвалится, что именно он отвечал за расследование «черной бухгалтерии» по Полу Манафорту и обнародовал ее.

При этом украинский чиновник поясняет свои политические пристрастия, которые очень точно в целом характеризуют представления украинской элиты.

"Хиллари, она - как бы это сказать?, - говорит Ситник своему собеседнику. "Она принадлежит к группе политиков, которые составляют гегемонию в США. И в США, и во всем мире, верно? Для нас это ... вроде ... лучше. Для американцев ... то, что делает Трамп, лучше для них".

О деятельности Джо Байдена на Украине много и подробно написал в апреле этого года в Epoch Times журналист Джефф Карлсон. Именно он, уверен Карлсон, сыграл ключевую роль в участии администрации Обамы в драматических событиях на Украине в 2014 году, в результате которых был свергнут Виктор Янукович.

Именно вице-президент Байден энергично помогал проталкивать и создавать НАБУ, откуда и была передана информация по Полу Манафорту. Эта информация помогла создать впечатление, что Дональд Трамп сотрудничал с Кремлем для достижения победы на президентских выборах.

В апреле 2014 года участие отца и сына Байденов приняло личный характер. 18 апреля Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, был введен в состав совета директоров крупнейшей газовой компании Украины Burisma.

Через четыре дня после этого назначений, 22 апреля Джо Байден прилетел в Киев и предложил политическую поддержку и помощь в размере 50 млн долларов слабому правительству Яценюка. 25 мая 2014 года президентом Украины был избран Петр Порошенко.

Джо Байден поддерживал с обоими украинскими руководителями достаточно близкие отношения. Именно он в марте 2015 года серьезно помог Киеву получить у МВФ кредит на четыре года в размере 17,5 млрд долларов.

В октябре 2016 года журнал Foreign Policy напечатал статью под говорящим заголовком: «Что будет с Украиной без дядюшки Джо». «Дядюшка Джо» никто иной, как Джо Байден. В статье описывается роль, которую Джо Байден сыграл в увольнении тогдашнего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Шокин, человек Порошенко, занимался тогда громким коррупционным делом и, как нетрудно догадаться, мог навредить Хантеру Байдену, а через него и Джо.