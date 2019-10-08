Киев считает, что Россия не торопится встречаться в «нормандском формате»

Министр иностранных Укрвины дел Вадим Пристайко заявил, что Россия не согласовывает дату встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате».

«На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами. Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита» - сказал Пристайко.

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина согласилась на подписание «формулы Штайнмайера», предусматривающей проведение выборов в ДНР и ЛНР и введение в действие закона об особом статусе этих территорий. Однако затем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы возможны после передачи региона под контроль Киева.