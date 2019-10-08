Большинство украинцев против открытия рынка земли

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», 73% выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения и лишь 19% опрошенных высказались «за». Против продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают выступают 81% опрошенных, а поддерживают только 13%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть рынок земли сельскохозяйственного назначения. Затем Зеленский уточнил, что после планируемой отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения совершать сделки по ее купле-продаже смогут только украинские граждане и юридические лица. «Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред» - заявил Зеленский.