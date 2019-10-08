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В ФНС обеспокоены высоким уровнем «серых» зарплат в России

Москва, 08.10.2019

Светлана Бондарчук – заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ – выразила обеспокоенность высоким уровнем «серых» зарплат в стране. При этом она подчеркнула, что её данные ведомства, а также Росстата показывают очень серьёзное превышение расходов над доходами граждан, передаёт РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что в большинстве регионов РФ работают сейчас специальные программы, в том числе действуют специальные комиссии, в задачу которых входит легализация налоговой базы по НДФЛ. Но, несмотря на это, «серых» зарплат меньше не становится.

Бондарчук также подчеркнула, что темпы поступления денег в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей», значительно отстают от темпов поступления других налогов. 

«К огромному сожалению, мы это можем наблюдать почти по всей стране, причём не только на малых и средних предприятиях, но даже в крупных компаниях с государственным капиталом. А значит большая часть доходов наших граждан находится в «серой» зоне. Следовательно, эти деньги не работают на развитие российской экономики», — резюмировала чиновник ФНС.

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