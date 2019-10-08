В Киеве прокомментировали высказывание представителя ОБСЕ про Крым

Слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдека о принадлежности Крыма России до вхождения в состав УССР вызвали недоумение у украниского посла Александра Щербы, сообщает агентство «Укринформ». Дипломат предположил, что у Сайдека просто было мало времени для ответа.

Ранее представитель ОБСЕ напомнил, что Крым 30 лет находился в составе РФСР, после чего Никита Хрущев, стоящий тогда во главе СССР, передал полуостров Украине, в составе которой Крым просуществовал 37 лет. Еще ранее Крым принадлежал Российской Империи, напомнил Сайдек.

К слову, он отказался в ходе дискуссии комментировать результаты референдума 2014 года, по результатам которого Крым вернулся в состав России. Он напомнил, что в его компетенции находится ситуация в Донбассе.