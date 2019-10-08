В Кремле прокомментировали новые зарплаты президента и премьера

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву были повышены зарплаты в связи с плановой индексацией, рассказал журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Да, плановая индексация», - ответил Песков на вопрос о повышении зарплат двум первым лицам государства, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что президент 19 сентября подписал несколько указов о повышении зарплаты первым лицам государства на 4,3%, начиная с 1 октября текущего года.

Также зарплаты были повышены главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке. В соответствующих документах говорится, что финансирование данных расходов поручено обеспечить правительству.

Также зарплаты выросли у министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы. При этом, по заявлению, экономиста Михаила Хазина, Владимир Путин мог и не знать о повышении у него заработной платы, поскольку данный вопрос находится в ведении чиновников Управделами.