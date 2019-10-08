В Кремле рассказали, кто из мировых лидеров не поздравил Путина с днём рождения

Руководитель пресс-службы главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами рассказал, кто из мировых лидеров не поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения.

По словам представителя Кремля, по данным на вечер 7 октября он не видел поздравлений от хозяина Белого дома Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, передаёт агентство «Интерфакс».

«Или этих поздравлений вообще нет, или они могут поступить позже, – пояснил Песков. – Здесь я вас точно сказать не могу, так как не знаю».

При этом представитель Кремля пояснил, что иногда дипломатическая почта с поздравлениями поступает с задержками.

«Ну здесь может быть вообще поздравлений не будет. Точно сказать не могу», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 67 лет. В преддверии своего дня рождения российский лидер в компании с главой Минобороны РФ отправился в сибирскую тайгу. 7 октября, по слова Пескова, президент отметил день рождения в кругу родных и друзей. При этом, как пояснил пресс-секретарь президента работа в этот день для Путина не прекращалась.