В Кремле заявили о возможности новой гонки вооружений

Российское правительство не исключает выхода на новый этап гонки вооружений с США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Высказывание прозвучало в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о работе над новейшими военными разработками Соединенных Штатов.

Песков напомнил журналистам мнение российского президента об отсутствии у РФ намерений «втягиваться в гонку вооружений из-за существующего задела на годы вперед в плане технического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны».

Представитель Кремля также отметил, что реальные отношения Москвы и Вашингтона на деле расходятся с высказываниями американского лидера о том, что страны могут поладить.

Напомним, Дональд Трамп накануне рассказал о новейших разработках в ядерном арсенале США. Он сообщил, что это ворожение, которое «никто не может себе представить».