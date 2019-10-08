В России может полностью исчезнуть крафтовое пиво

К 2021 году в России может полностью прекратиться производство крафтового пива, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на данные Росстандарта. Газета уточняет, что это может произойти после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

В российском ведомстве сообщили, что данный документ будет обязателен к исполнению и в России. В новом регламенте производство крафтового пива не предусмотрено, а это означает приостановку работы компаний, которые выпускают напиток, с 1 января 2021 года.

Также по новым правилам пивом можно будет считать напиток, в состав которого входит 80% солода, менее 20 % несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Однако по российским ГОСТам в стране можно производить пшеничное, светлое и темное пиво, а разработка стандарта по изготовлению крафтового напитка не предусмотрена.