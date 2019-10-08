В России резко выросли цены на жилье

За год в России на 7,4% возросли цены на вторичную жилую недвижимость пишет «Лента.ру», ссылаясь на материалы компании «Авито-Недвижимость».

В документе говориться, что к осени 2019 года метр вторичного жилья стоит в среднем 65,4 тысячи рублей за метр. Эксперты компании называют такой рост цен рекордным, начиная с 2015 года.

Также сообщается, что цены на «вторичку» выросли во всех без исключения регионах России. Лидерами по подорожанию вторичного жилья стал Татарстан, где за год цена квадратного метра выросла на 14,1 % и составляет 47 тысяч рублей.

Также в тройке лидеров по данному показателю Иркутская и Ленинградская области, где цены на вторичное жилье выросли на 13% и 11%, составив 43,3 тысячи рублей и 69,8 тысячи рублей соответственно.

Самое дешевое жилье можно приобрести в Челябинской области, где стоимость квадратного метра равна 30,3 тысячи рублей. Самые дорогие квартиры традиционно в Москве и Санкт-Петербурге, где за квадрат «вторички» придется заплатить 216 и 134 тысячи рублей соответственно.