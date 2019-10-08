В Россию приедет рекордное число мигрантов

Как сообщает научный сотрудник РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, ссылаясь на данные Росстата, в РФ до конца текущего года приедет почти в два раза больше мигрантов, чем в прошлом году.

Егорова отметила, что данный показатель стал самым высоким за последние 10 лет. При этом специалист не связывает данные показатели с увеличением потока, а скорее с переходом на новые формы статистической отчетности. Данные формы документов дали возможность Росстату обрабатывать более полную форму, получаемую от МВД.

По словам Егоровой, есть и вторая причина увеличения числа мигрантов в России – это рост показателя в 1,4 раза по временной регистрации. Третье причиной можно назвать факт, что все больше мигрантов не уезжают обратно к себе на родину. Этот показатель вырос на 4%, а число прибывающих мигрантов при этом выросло на 19%. Уточняется, что в основном в Россию приезжают жители стран СНГ.