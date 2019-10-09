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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Москва, 09.10.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии. Об этом он сообщил в Twitter.

Сообщается, что операция Турции вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» называется «Источник мира» («Peace Spring»). Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-аль-Айн.

Ранее 9 октября сообщалось, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

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