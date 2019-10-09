ФРС возобновит покупку казначейских облигаций

Председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл объявил о скором начале покупок ценных бумаг Казначейства США. Причина – сентябрьское потрясение на рынке репо.

Речь идет о покупке краткосрочных казначейских гособлигаций. Это позволит ФРС, как объяснил руководитель главного американского банка, увеличить баланс и предотвратить повторение недавнего кризиса на рынке репо.

По словам Пауэлла, предстоящая закупка облигаций отличается от программы количественного смягчения (QE), применявшегося во время последнего финансового кризиса, потому что направлена на краткосрочное кредитование, а не на стимулирование американской экономики, как это было несколько лет назад.

Выступая на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере, Джером Пауэлл также подтвердил, что на предстоящем 29-30 октября заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMS) ключевая ставка будет снижена еще на 0,25%, чтобы застраховаться от последствий торговой войны с Китаем, брексита и других неприятностей.

Покупка ФРС казначейских облигаций для увеличения баланса повышает резервы банков. Для банков эти резервы являются наиболее ликвидной и надежной частью долларовых активов. После того, как Федрезерв в 2018 году начал сокращать свой баланс, начали снижаться и резервы. Все думали, что у банков очень большие резервы, которые позволят им работать на рынках репо и сохранять низкой ставку по краткосрочным кредитам. Однако, когда в сентябре ставки по репо резко выросли, оказалось, что банковских резервов не достаточно. В такой ситуации даже обычные требования к резервам, например, необходимость платить аналоги, могут привести к кризису. Именно такой кризис произошел в прошлом месяце и именно от повторения такого кризиса, по словам Пауэлла, ФРС надеется защитить банковскую систему США при помощи покупки казначейских облигаций.

Глава Федрезерва не назвал точных объемов добавляемых резервов, необходимых для предотвращения потрясений на рынках. Он лишь намекнул, что ориентироваться следует, скорее всего, на те цифры, что были в начале сентября. В первую неделю осени, напомним, американские банки имели на своих счетах в Федрезерве 1,34 трлн долларов в резервах. Сейчас суммарные банковские резервы снизились до 1,26 трлн долларов.

Рынки немедленно отреагировали на заявление главного американского банкира колебаниями в процентных ставках по облигациям. Так, по двухлетним облигациям ставка снизилась до 1,42%, что сделало их дороже; а на десятилетние – напротив, выросла до 1,52%.

Джером Пауэлл также заявил о возобновлении ФРС «органичного» увеличения баланса. Это означает покупку достаточного объема активов для поддержания уровня резервов в то время, как другие активы на его балансе, например, физическая ликвидность или депозиты, растут. Такая ликвидность каждые шесть месяцев увеличивается приблизительно на 50 млрд долларов.

Депозиты Казначейства увеличиваются, однако, нерегулярно. Например, за первую половину прошлого года они выросли на 140 млрд долларов, а в первые шесть месяцев этого – снизились на 30 млрд.

Эксперты предупреждают, что «органичное» увеличение баланса может наращивать резервы слишком медленно, чтобы вернуть рынки краткосрочного кредитования к нормальной работе. Если эти опасения верны, то ФРС, возможно, придется купить в следующие шесть месяцев краткосрочных гособлигаций на 200-300 миллиардов долларов и, не исключено, даже еще больше.