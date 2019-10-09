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Йога-терапия онлайн: перспективы развития в России

Москва, 09.10.2019
Глобальные процессы в экономике, и технический прогресс приводят к тому, что все больше людей, вынуждены проводить много времени за компьютером. Процессы автоматизируются, постоянно ускоряется ритм жизни, список задач непрерывно увеличивается.
#Общество
  • Йога-терапия онлайн: перспективы развития в России

Для того, чтобы быть в ногу со временем и достигать поставленных целей, мы вынуждены принимать эти правила. У каждого человека свой стимул, но побочный эффект малоподвижного образа жизни общий: необратимые изменения в опорно-двигательном аппарате, ухудшение кровообращения, расстройства нервной системы. Последствия гиподинамии катастрофические, и страдают от нее 80% взрослых и, даже, дети в возрасте от 6-7 лет.

Один из крупнейших медицинских и исследовательских центров в США «Mayo Clinic» доказал, что если сидеть сутулившись в течение всего рабочего дня, происходит изменение осанки. Этот эффект накапливается и приводит к проблемам с позвоночником и головным болям, смещению внутренних органов, потере концентрации, расстройству внимания. Сегодня 90% городских жителей проводят по 8-12 часов в офисе, а, приходя домой, "отдыхают” в социальных сетях.

Если сейчас не изменить сознание, а вместе с ним и образ жизни, то мы столкнемся с тем, что продолжительность жизни увеличится, благодаря научным открытиям и прогрессу, но качество ее будет низким. Посещения больниц и врачей, сезонные блокады, жизнь с болью станут нормой. А ведь вместо того, чтобы годами лечить последствия низкой активности, легче их предотвратить.

Йога-терапия онлайн позволяет проводить упражнения, не отрываясь от рабочего места и предупредить большинство серьезных заболеваний. Этот эффект достигается, благодаря древнему индийскому знанию воздействия на тело. Йога-терапия онлайн объединила в себе многовековые техники йогов и современные информационные технологии.

Преимущества йога-терапии как метода оздоровления

Йога, в отличие от ЛФК, уделяет время не только мышцам и суставам, но и нервной системе. 80% йога-терапевтических практик, направлены на стимуляцию вегетативной нервной системы.  Мы можем осознанно воздействовать на симпатическую или парасимпатическую нервную систему, для того, чтобы в нужный момент, благодаря упражнениям, расслабиться или взбодриться. В йога-терапии предусмотрен щадящий режим нагрузки. Это позволяет работать с любой аудиторией, с любым возрастом, учитывая состояние здоровья каждого.

К сожалению, этот метод недостаточно известен в России. Это знание до сих пор остаётся недоступным для широких масс: недостаточно литературы для новичков, мало специальных йога-терапевтических студий. А те ресурсы, которые существуют, предназначены для специалистов и не могут быть интерпретированы и применены людьми без опыта йога-терапевтической практики. Вследствие чего, люди, которые нуждаются в качественной йога-терапии больше всего, не могут использовать все ее преимущества из-за ограниченного доступа к знаниям.

С этой целью, четыре года назад, школа йоги "DO YOGA”, которая до этого работала с людьми локально в студии более пяти лет, была переведена в онлайн-формат для распространения информации до тех, кто в ней нуждается, и помогать большему количеству людей.

За это время было проведено более ста тематических бесплатных мастер-классов, прямых эфиров, марафонов для новичков и преподавателей йоги. Мероприятия посетили более двадцати тысяч учеников, которые узнали, как работать с телом, применяя йога-терапию.

Сейчас Школа специализируется на подготовке преподавателей йоги, которые передают уникальные знания в своих городах. Выпускники открывают свои студии, ведут корпоративную йогу, проводят мастер-классы и выездные семинары, ведут блоги в социальных сетях, где делятся проверенными техниками. Команда преподавателей продолжает миссию Школы "DO YOGA” по предупреждению и устранению последствий сидячего образа жизни.

Особенности йога-терапии онлайн

На первом месте в работе с телом стоит безопасность, и в то же время упражнения должны быть эффективными, воздействовать на нужные участки тела. Но как этого достичь, если учитель йоги находится не рядом с учеником?

Йога-материал выступает альтернативой рук учителя и помогает не терять качество выполнения позы, даже если учителя нет рядом. Благодаря использованию определенного материала, мы можем создавать правильное положение в позе без перенапряжения и утомления, что гарантирует глубокую проработку тела.

В этом помогают: йога-ремни различной длины; блоки разной плотности и размера; верёвки; йога-колесо; подставки; трейсер; палки; мячи; мешки; резинки и другой инвентарь. Ученик может без поддержки рук учителя самостоятельно стабилизировать тело, создать поддержку в балансах, улучшить вытяжение позвоночника.

Таким образом, доступность и эффективность йоги повышается, а травматизм минимизируется.

История метода

Метод йога-терапии с использованием материала разработан в Индии, где создатель Школы Елена Кей обучалась семь раз в лучших институтах. Открыватель метода — йога-терапевт, Б.К.С. Айенгар, который посвятил изучению влияния йоги на восстановление организма более восьмидесяти лет. Благодаря популяризации йоги в Европе и в США, он вошел в сотню людей, которые изменили ход истории ХХ века по версии журнала TIME.

Б.К.С. Айенгар оставил огромное теоретическое и практическое наследие, но даже сегодня получить доступ к этим знаниям могут не все. На это требуется минимум три года базовой подготовки в йоге, чтобы в дальнейшем поступить на курсы йога-терапии в Москве, которые длятся пять лет.

Не у каждого человека, который хочет стать учителем йоги и изучать йога-терапию, есть финансовая возможность и время на поездки в Москву и Индию для обучения у первоисточников.

Миссия школы — сделать эти знания доступнее для широкого круга практикующих.

Результаты школы DO YOGA

На сегодняшний день суммарная аудитория Школы в социальных сетях более 170 000 подписчиков, и это число постоянно растет. В блоге Елена Кей показывает, как адаптировать материал в любых условиях: собственной квартире, площадке у дома или в городском парке, а также рассказывает о терапевтическом воздействии упражнений на организм.

Благодаря удобному формату и возможности задать вопрос напрямую Елене Кей, можно легко и без препятствия приобщиться к йоге. Таким образом, любой человек, где бы он не жил, имеет возможность ощутить эффект йога-терапии на себе и сделать свою практику регулярной.

Успехи Школы получили признание на всех уровнях:

Лучший блог о йоге по версии ELLE (2018);

Лауреат премии "Спорт и Россия-2019” - Лучшая школа йоги и йога-терапии;

Преподаватель йоги для компании "Одноклассники.ру” (Mail.Ru Group);

Эксперт йога-тура в Турции от "Anex Tour”;

Готовится к изданию книга "Йога в большом городе”, издательство ЭКСМО.

Перспективы развития йога-терапии онлайн в России

На сегодняшний день есть ряд вопросов, которые нужно решать для повышения качества преподавания йоги в России:

1. Йога-терапия — элитарное знание, которое требует качественного образования и длительного времени. На просторах интернета есть специфическая проблема — поверхностное изучение йоги. Учителя не проходят курсы, а обучаются самостоятельно по различным роликам в YouTube. Как результат — оказывают в своих йога-классах некачественную услугу, которая снижает результаты йоги и является потенциально опасной для практикующих. Снижается доверие ко всей отрасли и к профессии.

2. Несмотря на то, что йога популярна, есть недостаток знаний о йога-терапии как о методе восстановления и поддержания здоровья. Многие люди не осведомлены о том, что благодаря определенным комплексам можно улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, дыхательной, репродуктивной и других систем организма.

3. На сегодняшний день есть дефицит преподавателей, которые работают в этом методе.  А те, кто получил высокую квалификацию, не обладают достаточным знанием продвижения и ведением бизнеса, чтобы привлекать новых учеников и работать в заполненных классах.

С целью решения этих проблем, в Школе “DO YOGA” был создан курс “Востребованный учитель хатха-йоги”, где наравне с йога-терапией опорно-двигательного аппарата студенты получают знания об инструментах ведения социальных сетей, организации бизнес-процессов для успешного управления студией йоги.

Елена Кей видит свою миссию в том, чтобы сделать йогу доступной для жителей мегаполисов и малонаселенных пунктов, благодаря подготовке учителей йоги высокого уровня.

В Школе намечены различные мероприятия нового уровня, создаются новые обучающие программы для новичков и профессионалов, на уже существующие курсы учителей йоги запись бронируется заранее, разрабатывается документация для открытия школ DO YOGA на условиях франшизы.

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