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США хотят перекрыть потоки американского капитала в Китай

Москва, 09.10.2019
#Торговые войны
#Экономика
  • США хотят перекрыть потоки американского капитала в Китай

Blondet Eliot/ABACA

Несмотря на то, что в четверг возобновляются торговые переговоры между американской и китайской делегациями, отношения между двумя странами ухудшаются с каждым днем. Проблем в отношениях между двумя главными экономиками планеты великое множество. Причем, их количество постоянно растет.

Сейчас, к примеру, много говорят о том, чтобы запретить или хотя бы ограничить отток американского капитала в китайские компании. Между тем, аналитики банка Société Générale считают, что меры по ограничению инвестиций американского бизнеса в Китай могут привести к крайне негативным последствиям.

«В широком смысле этого слова мы можем говорить о трех стадиях в росте напряженности в отношениях между двумя странами в сфере экономики,- говорится в аналитической записке Société Générale.- Первая началась из-за споров о тарифах и до сих пор не закончилась. Вторая стадия затронула китайские инвестиции в США и контроль над экспортом. И наконец, третья может состоять из ограничений на инвестиции американских денег в китайские компании. Эта стадия еще не началась, но мы советуем клиентам обязательно помнить о ней и иметь ее в виду».

Специалисты, кстати, считают, что самым тяжелым ударом для китайского рынка ценных бумаг будет как раз третья стадия, пока еще, к счастью, не начавшаяся.

Пока американские инвесторы выжидают и не выводят свои средства из китайских компаний, потому что американские власти недавно опровергли слухи о якобы имеющихся у них планах исключить из листинга компании из Китая. Это позволяет надеяться, что все разговоры об ограничении инвестиций в Китай так и останутся разговорами.

Китайский биржевый индекс CSI 300 вырос за девять месяцев этого года на 27%. Для сравнения: рост S&P составил 16%.

Сотрудники Белого дома, сообщает Bloomberg, сократили список мер, которые можно предпринять для ограничения американских инвестиций в Китай. В их число, например, входит удаление ряда китайских ценных бумаг из правительственных пенсионных фондов.

В Société Générale отмечают, что меры против инвестиций в Китай опасны по трем причинам.

Во-первых, усилия Пекина по снижению уровня долгов в экономике зависят от роста стоимости акций на внутренних рынках КНР. Разрешение частным инвесторам покупать акции государственных компаний будет иметь смысл лишь в том случае, если ожидается рост стоимости инвестиций.

Во-вторых, дальнейшие попытки помешать американским и заокеанским инвесторам работать на китайских рынках капитала могут увеличить премии за риски при работе с китайскими ценными бумагами. Между тем, в последние годы эти премии постепенно снижались по мере того, как росла доступность китайских рынков ценных бумаг для иностранных инвесторов.

И наконец, в-третьих, ограничение потоков капитала на китайские рынки разрушит доводы тех инвесторов, которые считают открытие китайских внутренних акций для инвестиций из-за границы катализатором для получения дальнейших прибылей.

Противники ограничений инвестиций в китайские рынки указывают на прошлогоднее решение MSCI включить китайские индексы в более широкий список индексов. Это решение было принято после того, как Пекин снял ограничения с компаний на Уолл-стрит по покупке и продаже китайских активов.

По оценкам аналитиков Société Générale, китайские рынки привлекли от 50 до 60 млрд долларов после внесения в прошлом году провайдером индексов торгуемых на внутреннем китайском рынке акций.

В июне этого года доля иностранных инвесторов на биржах Шанхая и Шэньчжэня почти достигла 3%. Это в два с лишним раза больше, чем было в 2016 г.

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