Российская экономика впереди мировой

Не растем, хоть тресни

Замедление темпов роста мировой торговли и инвестиций стали причиной снижения прогноза Всемирного банка по темпам роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6%, передает агентство «Прайм». Ситуация может стабилизироваться к 2021 году, достигнув 2,6% (2,8% ожидалось ранее) при условии отсутствия крупных шоков в экономике, а также при восстановлении развивающихся и развитых экономик, которые прежде подверглись давлению со стороны финансовых рынков.

«Как ожидается, в 2019 году рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии замедлится до 1,8% (по сравнению с 3,2% в 2018 году), достигнув наиболее низкого уровня за четыре года… Ожидается, что в 2020-2021 годах темпы роста ускорятся по мере восстановления экономики Турции и улучшения ситуации в России», — добавляют экономисты ВБ.

Что касается конкретно России, то Всемирный банк также понизил прогноз по темпам роста экономики России в 2019 году до 1% — с 1,2%, ожидавшихся в июне. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,7% с 1,8% ранее, а на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%.

Понижение прогноза экономисты ВБ объясняют рядом факторов, в том числе сохранением санкций. Так же внесли свой вклад слабые инвестиции и падение производственной активности в первой половине 2019 года, из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Супердоминирование государства

Прогнозы по темпам подъема экономики страны в условиях, когда для роста остаётся всё меньше и меньше причин, дело не слишком благодарное, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. На одной чаше весов низкие инвестиции, слабый рост розничной торговли, соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти и ЧП с загрязнением «Дружбы», вызвавшим приостановку в поставках. Положительным моментом является только снижение ключевой ставки. Впрочем, на доступности кредитов это никак не сказалось.

Таким образом, констатирует эксперт, вызывает вопросы не столько понижение прогноза по росту экономики, сколько то, за счёт чего экономике расти. Государство, как основной бизнес-локомотив, явно не справляется с ролью быть и главным работодателем, инвестором, потребителем, производителем, меценатом и регулировщиком. При этом его доля влияния почти во всех отраслях экономики не уменьшается. Эта модель развития, которая помогает вылезти из застоя, не способна создать конкурентную, а значит ориентированную на прибыль и рост среду. Ни в одной развитой или динамично развивающейся экономике нет такого государственного доминирования, как в России. Может именно в этом основная разница между причинами роста, скажем, Китая и фактической стагнации РФ.

Вторая причина, продолжает аналитик, в усилении давления на бизнес, что сказывается не только в его развитии, но и в желании инвестировать в него. Причём речь идёт не только об иностранных инвестициях. Сейчас предприниматель в принципе не может получить кредит в российских банках, если не проработал хотя бы год. А именно на старте инвестиции больше всего и нужны. Так же растёт количество обязательных отчётов в контролирующие органы. Да, теперь бизнес почти не «кошмарят» внезапными проверками. Его чаще убивают переизбытком отчётностей, штрафами за их непредоставление и постоянно меняющимися условиями для ведения дел. Последний пример — ситуация с крафтовым пивом. На данный момент всё выглядит так, что государству целую отрасль проще похоронить вместе с тысячами мелких предприятий, чем исправить/дополнить чисто административный ляп в оформлении этого вида бизнеса.

Если же говорить о мировой экономике, то, добавляет Катя Френкель, тут основным дестабилизирующим фактором так же является постоянное изменение «правил игры», инициатором которых чаще всех становились США. Это сказывается на инвестициях, удорожании накладных расходов, увеличении трат на лоббирование интересов и т. д. Впрочем, через год в США будут выборы, а значит, в ближайшее время им будет не до всего остального мира и, возможно, это будут иметь положительное влияние на мировую торговлю.

Понижение прогнозных темпов роста ВВП России выглядит ожидаемым после аналогичных действий ряда других организаций, полагает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. В числе факторов, повлиявших на решение, выделяются уже ставшие традиционными санкции. Кроме того, ВБ обратил внимание на сокращение производственной активности в РФ из-за соглашения ОПЕК+ и инцидента с загрязнением нефти. Безусловно, этот фактор оказывает негативное влияние на экономику РФ, поскольку она в значительной степени зависит от рынка энергоносителей.

Однако, считает эксперт, все же большее негативное влияние оказывает не сделка ОПЕК+, в рамках которой добыча нефти в РФ должна сократиться на 228 тыс. баррелей в сутки или примерно на 2% к уровню октября 2018 года, а снижение цен на нефть в 2019 году: за первые девять месяцев средние цены на нефть марки Brent упали на 11% г/г до $64,8 за баррель.

Другим фактором, оказывающим негативное влияние на темпы роста российской экономики, является относительно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая не позволяет разогнать экономику, добавляет Денис Иконников. Учитывая текущие темпы роста ВВП России на уровне около 1% в годовом выражении, а также замедление инфляции до 4% по итогам сентября, ключевая ставка ЦБ РФ должна быть понижена существенно ниже 7% годовых. Другими словами, необходимо более агрессивное смягчение монетарной политики. Более дешевое кредитование бизнеса позволит дать толчок к росту экономики страны. Поскольку Центробанк нацелен на понижение ключевой ставки ЦБ РФ еще один раз до конца года и, возможно, далее в 2020 году, то мягкая денежно-кредитная политика позволит разогнать темпы роста ВВП в 2020 году выше 1% г/г, которые ожидаются по итогам 2019 года. Тем не менее, заключает аналитик, без структурных изменений в экономике страны и благоприятной внешней конъюнктуры рынка говорить о темпах роста экономики выше 2% пока что не приходится.

Что-то и вправду треснуло

Накануне, 8 октября заявление о темпах экономического роста в стране сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что рост ВВП в 2018 году был чуть более 2%, а в текущем году показатели еще слабее. «Пока такой рост является недостаточным, это для всех очевидно», - цитируют премьера «Вести. Экономика». По его словам, будет разработан план ускорения роста: «этот план должен быть вполне компактным, логичным, с целевыми показателями, сроками, ответственными за выполнение, и, естественно, эти мероприятия должны быть понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов и целей», — охарактеризовал идею нового плана Дмитрий Медведев.

«Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм», — отметил он аспект плана, который является чрезвычайно важным и в корне отличным от всей риторики по этому поводу на высшем уровне в последние год-полтора. — «Это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по нацпроектам — и все будет хорошо. Это должны быть конкретные предложения, что нужно сделать правительству, другим структурам, чтобы такого рода рост обеспечить», — добавил премьер-министр.

Перечисленные им пункты плана таковы: меры по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки, развитию конкуренции. «Речь идет о долгосрочных тарифных предложениях и системе гарантий для участия в долгосрочных инвестиционных проектах», — пояснил Медведев. — «В отдельные блоки нужно выделить предложения по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора. Также нужно подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта, и, конечно, необходимо проработать стимулы для ускорения технологического развития», — такими видит пути ускорения экономического роста премьер-министр. Разработкой «компактного плана» будет заниматься Минэкономразвития.

Анализировать еще не предъявленный план трудно. На самый первый взгляд, судя по презентации его премьером, коренного отличия от предыдущих подходов в нем все-таки нет. Финансовые, а так же налоговые вопросы, важные для бизнеса, не затронуты. Но улучшение делового климата из лозунга объективно становится насущной вещью. Прежде всего, в части упомянутого снижения «административной» нагрузки, но только если приплюсовать к ней и уголовную.

Отраслевые приоритеты не ставятся, по крайней мере, не обозначены. По-прежнему считается, что это вчерашний день? Однако в нашумевшей когда-то, либеральной по подходам программе «2020» их хоть отбавляй, правда, почти все они не имеют отношение к производству. О последнем, как таковом, тоже пока прямо ничего не сказано (как нет производства и в нацпроектах), правда, оно, очевидно, «зашифровано» в несырьевом экспорте (но важен и внутренний рынок), а также может относиться к технологическому развитию.