Мягкая сила России в Африке: новые перспективы и вызовы

Африка является одним из мировых центров, где происходит интенсивное взаимодействие представителей различных культур, религий и цивилизаций. Эта региональная особенность порождает запрос на сложную и многомерную модель российской «мягкой силы», в соответствии со спецификой региона.

Это указывает на необходимость подготовки большего количества ученых и экспертов, обладающих глубокими познаниями в сфере культуры и общественно-политической жизни стран современной Африки.

Возможно, стоит подумать об увеличении числа российских неправительственных и благотворительных организаций, работающих на африканском направлении и в самих странах Африки. Сейчас таких очень мало.

Пользу может принести и сравнительный анализ использования инструментов мягкой силы другими внешними игроками на континенте, после чего станет возможным более креативное и удачное использование собственных конкурентных преимуществ.

Африканские народы и правительства обычно открыты по отношению к России, поскольку она никогда не была колониальной державой и оказала Африке содействие в ее антиколониальной борьбе. Однако, опираясь на это историческое наследие, необходимо идти дальше и предлагать новые инициативы и форматы диалога в отношениях со странами континента, тем более что есть перспективы развития такого формата отношений.

Концепция мягкой силы в России была впервые упомянута на высшем уровне президентом Владимиром Путиным в его статье «Россия и меняющийся мир» в 2012 г. Он определил это понятие как «комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия». В этом определении особенно примечательно то, что оно существенно отличается от классического определения, данного Джозефом Наем, в котором ключевым было слово «привлекательность» [1].

Впоследствии такое российское видение «мягкой силы» нашло свое отражение и в Концепциях внешней политики РФ 2013 и 2016 гг. В концепции 2016 г. отмечалось, что «неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование инструментов «мягкой силы» для решения внешнеполитических задач; прежде всего речь идет о возможностях гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методах и технологиях в дополнение к традиционным дипломатическим методам».

Таким образом, российское понятие «мягкой силы» скорее ближе к понятию «публичной дипломатии». Впрочем, ряд отечественных политологов (например, Марина Лебедева) указывают, что публичная дипломатия является «одним из наиболее распространенных инструментов реализации “мягкой силы”, и она «может осуществляться через официальные каналы (публичные выступления официальных лиц), а также неофициальные каналы (НПО, университеты и т.п.)» [2].

Такое видение мягкой силы и ее инструментов находит свое отражение и в политике России на африканском направлении.

Программы «Россотрудничества»

Россотрудничество — пожалуй, главный инструмент российской «мягкой силы» и публичной дипломатии. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в 2008 г. и сегодня работает в 80 странах мира. Что касается Африки, Российские центры науки и культуры (РЦНК) открыты в Египте, Замбии, Республике Конго (Браззавиль), Марокко, Танзании, Тунисе и Эфиопии; представитель агентства работает в посольстве России в ЮАР. В сентябре 2018 г. представитель Агентства объявил, что в ближайшие годы будут открыты новые российские центры науки и культуры в африканских странах, есть наработки на этом направлении. Вместе с тем РЦНК могут быть открыты только в тех государствах, с которыми Россия заключила межправительственные соглашения.

В числе приоритетов российских культурных центров в Африке стоит упомянуть работу с молодежью (как с африканцами, так и с молодыми соотечественниками, выходцами из России), продвижение русского языка, культуры и российского высшего образования, работу с выпускниками советских/российских вузов. Если русская диаспора в мире оценивается в 30 млн человек, то количество выпускников российских (советских) вузов превышает 500 тыс.

Популяризация российской культуры

Российские центры науки и культуры в Африке (представительства «Россотрудничества») проводят множество мероприятий, направленных на ознакомление аудитории с достижениями российской культуры. Например, 6 декабря 2018 г. в Российском центре науки и культуры в Дар-эс-Саламе, Танзания с большим успехом прошел оперный концерт российских вокалистов Ольги Сосновской и Алексея Юрковского. По инициативе Российского центра науки и культуры в Танзании в июле 2019 г. на 23-ем Занзибарском международном кинофестивале зрителям был представлен новый фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Следует отметить, что это крупнейший в Африке многопрофильный фестиваль искусств. Российские фильмы демонстрировались на этом кинофоруме в конце 1990-х и в начале 2000-х гг., и вот после многолетнего перерыва африканские зрители получили возможность вновь увидеть российское кино. Данный центр проводит культурные мероприятия, посвященные значимым датам российской истории и культуры — юбилею А. Пушкина и Н. Гоголя, очередной годовщине полета Ю. Гагарина, памятным событиям Великой Отечественной войны. Центр поддерживает и художественные дарования страны пребывания — так, 11 октября 2018 г. в одном из залов РЦНК в Дар-эс-Саламе открылась выставка молодых художников Танзании. Цель совместного проекта представительства Россотрудничества и художественной студии «Дэй» — помочь творческой молодежи страны заявить о себе.

РЦНК в Лусаке (Замбия) в сентябре 2019 г. организовал масштабный российско-замбийский молодежный фестиваль. В феврале 2018 г. Центр провел празднование Дней России, в рамках которого состоялся целый ряд культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Работа с молодежью

Знаковым на этом направлении является проект «Новое поколение». Россотрудничество каждый год собирает делегации из молодежи из разных стран, в том числе африканских. Эти молодые люди (25–35 лет) — лидеры в своих областях, посещают Россию, где знакомятся со своими коллегами, участвуют в мастер-классах или школах.

Следует добавить, что взаимодействием с африканской молодежью частично занимается и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Так, именно это ведомство занималось подготовкой и проведением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (октябрь 2017 г.) совместно с Фондом «Росконгресс». Этот фестиваль стал третьим, проведенным в нашей стране. Ранее в Москве состоялись VI ВФМС в 1957 году и XII ВФМС в 1985 г.

Фестиваль объединил 20 тыс. участников из 180 стран, собрав молодых лидеров из разных сфер: представителей молодежных НКО, молодых журналистов, творческую и спортивную молодежь, молодых инженеров-конструкторов, лидеров молодежных организаций политических партий, молодых преподавателей вузов, лидеров студенческого самоуправления, молодых ученых, а также соотечественников и иностранцев, изучающих русский язык и интересующихся российской культурой. В рамках фестиваля состоялся и День Африки, в ходе которого гости с этого континента познакомили участников со своей культурой. Важно, что около 2 тыс. иностранных участников фестиваля в первые дни (с 14 по 17 октября 2017 г.) приняли участие в региональной программе XIX ВФМС, которая была организована впервые. Они посетили Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Симферополь, Севастополь, Калининград и другие города в 15 регионах России.

Интересно, что одним из трогательных моментов церемонии закрытия фестиваля стало выступление его участника, профессионального музыканта из Чада Ндолегулома Джасрабе Эрве. «Он рассказал историю о своей бедной семье, желании вырасти и помогать родителям и всем детям Чада, почему и выбрал эту профессию, а еще о молодых людях страны, у которых практически нет возможности выходить в интернет, о чувстве одиночества и оторванности от всего остального мира. Даже диск со своей песней, прежде чем он попал на фестиваль, Эрве пришлось передавать через нескольких друзей, чтобы он доехал до Москвы. «Мы рассыпаны по миру, но мы объединены и можем сообща решать наши проблемы. Привет, Россия!» — эта его задорная песня на родном языке и стала неофициальным гимном фестиваля».

Продвижение получения высшего образования в России

Заместитель руководителя Россотрудничества А. Радьков недавно отметил, что африканцы демонстрируют растущий интерес к получению высшего образования в России и изучению русского языка. В 2019 г. африканцы подали почти 30 тыс. заявок на обучение в российских вузах, а квота на стипендии составляет всего 1 819 человек. Ежегодно Россотрудничество отбирает перспективных молодых людей в разных странах мира и отправляет их на обучение на бюджетные места в РУДН и другие известные российские университеты (всего в программе участвуют 450 российских университетов). В России обучаются порядка 20 тыс. студентов из Африки (данные 2016-2017 уч.г., из них 15 тыс. — на контрактной основе (74% от общего количества). Студенты из стран Африки южнее Сахары сегодня составляют 5,3% от всех иностранных студентов, обучающихся в России, студенты из стран Ближнего Востока и Северной Африки — 8%. В период 2003-2017 гг. число африканских студентов в России выросло в три раза.

Авторы доклада «Russia — Africa Vision 2030», готовящегося к саммиту России и Африки в Сочи, полагают, что в интересах нашей страны увеличение числа квот для африканских студентов не менее чем на 12% ежегодно, а также их распределение в соответствии с прозрачной системой принципов и критериев, включая вес страны в торговле с Россией и динамику показателей, число платных студентов, приезжающих из этой же страны, и данные об их успеваемости и трудоустройстве после обучения.

Молодые африканцы проявляют интерес к учебе в России, в том числе и на английском языке. Российские университеты стремятся чаще предлагать такие курсы и программы. Наиболее востребованные среди абитуриентов из Африки направления подготовки — медицинские, инженерно-технические и управленческие специальности. По приему студентов из Африки среди вузов, по состоянию на 2019 г., лидируют Российский университет дружбы народов, Тамбовский государственный университет, Курский государственный медицинский университет, Нижегородский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Нижегородская государственная медицинская академия, Белгородский государственный университет, Рязанский государственный медицинский университет, Белгородский государственный технологический университет.

На нынешнем этапе в России действует масштабная программа «Экспорт образования», главной целью которой является популяризация отечественного образования за рубежом. Проект стартовал весной 2017 г. и продлится до осени 2025 г. В его рамках планируется увеличитьколичество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, более чем в три раза: с 220 тыс. до 710. Ожидается также, что количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций возрастет за этот же период с 1,1 млн человек до 3,5 тыс. человек.

В рамках проекта акцент будет сделан на развитии новых форм совместных образовательных программ и программ на английском языке, онлайн-образования для иностранцев, образовательных туристических маршрутов и летних программ обучения для иностранцев. Облегчить продвижение к цели призвано создание единого интернет-навигатора по российской системе образования. Во всех вузах страны к 2021 г. должны будут появиться международные службы для поддержки иностранных студентов.

Кроме того, В. Путин летом 2019 г. дал правительству поручение изучить вопрос об увеличении квоты, выделяемой для обучения в отечественных вузах студентам из-за рубежа.

Экспорт образовательных услуг РФ, увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в России, служат укреплению не только потенциала «мягкой силы» страны, но и ее экономики. Ведь, как указывают эксперты, «даже место, предоставленное иностранному студенту бесплатно, является мультипликатором для экономики и бюджета с немедленным положительным эффектом, а не только как долгосрочная инвестиция в человеческий капитал».

Продвижение русского языка

По данным «Россотрудничества», на Ближнем Востоке и в Северной Африке на русском языке говорят 1,3 млн человек, а в странах Африки к югу от Сахары — 0,1 млн.

Русские культурные центры в Африке предлагают курсы русского языка и поддерживают русские школы в различных форматах.

Руководитель «Россотрудничества» Элеонора Митрофанова в интервью Российской газете в 2018 г. разъясняла, что под понятием «русская школа» (не только в Африке, а по всему миру) могут подразумеваться очень разные типы школ:

- школы при российских посольствах (учатся дети дипломатов, дети российских соотечественников, из смешанных семей);

- воскресные школы, куда приходят ребята в свободное от основной учебы время позаниматься русским языком, историей, русской культурой (есть в Париже);

- школы в СНГ (к посольским не имеют отношения), где учат по российским программам. (например, школа имени Пушкина в Ашхабаде);

- школы с русским языком (работают по методикам и программам стран пребывания, с очень большим количеством часов русского языка, когда на нем преподаются многие предметы, тип спецшкол);

- разновидность "русской школы" - учебное заведение, где учится очень много русскоговорящих детей. Правила преподавания и стандарты образования там местные, но все предметы на русском, и сам язык преподается как родной, в отличие от школ, где русскому учат как иностранному;

- церковно-приходские школы, которым «Россотрудничество» помогает пособиями и другими материалами (около 850 в глобальном масштабе). Например, в Йоханнесбурге есть русский православный храм Московского патриархата в честь преподобного Сергия Радонежского, при котором есть воскресная школа с изучением русского языка;

- школы, где только математику и физику преподают по-русски и по российским программам (есть в Калифорнии).

6 ноября 2018 г. впервые в Африке открылся Центр русского языка и довузовской подготовки РУДН. Это совместный проект с Университетом Коппербелта (Замбия). Студенты из Замбии и соседних стран (включая Мозамбик, Зимбабве, Анголу, Намибию, Танзанию и Ботсвану) получили возможность пройти программу подготовительного факультета, не выезжая в Россию. Данный центр — часть проекта РУДН по созданию образовательно-индустриального кластера «Африка. Юг». Специально для англоязычных стран Африки готовится комплекс учебных материалов по русскому языку как иностранному. В нем будет учтено отсутствие языковой среды, особенности культуры, фонетическая специфика. Представители РУДН и Университета Коппербелт также договорились о сотрудничестве в области медицинских и инженерных проектов. С ответным визитом делегация ведущего технического университета Замбии посетила Российский университет дружбы народов 12-14 декабря 2018 г. С Медицинским институтом РУДН была подписана рабочая программа по развитию Центра симуляционного образования в Замбии. Профессор Нейсон Нгома, ректор Университета Коппербелт, заявил: «Благодаря РУДН в Замбии появится современное оборудование для симуляционного обучения, которое повысит уровень компетенций наших студентов-медиков, врачей и медицины в целом по стране. Также мы приступили к следующему этапу сотрудничества с Медицинским институтом РУДН в области инжиниринга. Нам предстоит большая совместная работа».

Африканцы, как правило, прагматичны — они проявляют больший интерес к изучению русского языка, если крупные российские компании ведут бизнес в конкретной африканской стране, а также если есть перспективы практического применения русского языка.

Россия активно развивает цифровые технологии преподавания русского языка (онлайн-курсы и библиотеки, проведение конкурсов, победители которых приглашаются в Россию).

В августе 2016 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина посетили президент университета Карфагена (Тунис) Ласад Аль-Асми и директор Института иностранных языков Туниса Ваннас Аль-Хафьян. Л. Аль-Асми отметил, что между Россией и Тунисом активно развиваются торгово-экономические отношения, в последние годы значительно вырос поток российских туристов, приезжающих в Тунис. В связи с этим страна заинтересована в увеличении числа специалистов, владеющих русских языком, которые могли бы работать в сфере бизнеса, сельского хозяйства, туризма. Уровень преподавания русского языка в тунисских школах и университете Карфагена является одним из самых высоких в арабских странах, заявил Ваннас Аль-Хафьян. Институт иностранных языков — единственный в стране вуз, где преподается русский язык в качестве языка специальности. Обсуждались различные перспективы сотрудничества, в том числе создание кафедры русского языка Института Пушкина на базе Карфагенского университета — в перспективе центра русистики на африканском континенте, а также участие тунисских русистов в конкурсе «Открой свою Литературную гостиную» для создания проекта, который бы рассказывал об арабской культуре, связях Туниса и России.

В апреле 2019 г. доктор Элиода Тумвесигие, министр науки, технологий и инноваций Республики Уганда посетил Институт Пушкина. Он подчеркнул, в частности, что «многие люди в Африке, в Уганде знают русский язык, но, вернувшись домой, не имели возможности говорить по-русски. Если будут организованы школы в Западной, Восточной и Южной Африке, где можно было бы изучать русский язык, это была бы прекрасная возможность». Президент Института Пушкина академик Виталий Костомаров ответил: «Мы очень надеемся, что в Уганде найдутся люди, которые заинтересуются Россией, ее культурой, ее возможностями и будут изучать русский язык. Мы готовы сделать все, чтобы это случилось». Проректор по инновационной деятельности Института Пушкина М. Яскевич рассказала, что около 100 человек из Уганды изучают русский язык онлайн на портале «Образование на русском», отметив, что сотрудники Института готовы провести также обучающие вебинары для любого вуза Уганды и познакомить его преподавателей с существующими онлайн-ресурсами для изучения русского языка.

Расширение медийного присутствия России на континенте

Присутствие российских СМИ в Африке растет, однако темпы роста едва ли можно назвать значительными. Так, продолжает свое вещание телеканал «Russia Today». По данным компании «Ипсос», его еженедельная аудитория на Ближнем Востоке и в Африке, по состоянию на 2018 г., составила 11 млн человек.

После того, как один из двух основных телеканалов «Россия» начал вещание своей международной версии (РТР-Планета, российский международный спутниковый телеканал, создан в 2002 г.), его аудитория значительно увеличилась, его программы также смотрят жители Ближнего Востока и Северной Африки.

Sputnik, международное информационное агентство и радио, осуществляет вещание и ведет новостные ресурсы на 32 языках. В июле 2019 г. оно присоединилось к Глобальному соглашению по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл отметила, что благодаря своему международному охвату агентство и радио сможет сыграть чрезвычайно важную роль в повышении осведомленности о значении ЦУР.

Существует также международный проект «SputnikPro», поддерживаемый Россотрудничеством. Он ориентирован на журналистов, студентов профильных вузов, членов пресс-пулов. Его цель — способствовать обмену опытом с зарубежными коллегами, развитию международных коммуникаций в СМИ и межкультурных связей между журналистами. В 2018 г. более 120 молодых журналистов из стран Латинской Америки, Азии и Африки приняли участие в этом проекте. Количество стран-участниц и делегатов постоянно увеличивается.

Международная помощь в целях развития и гуманитарная помощь

Содействие международному развитию (СМР) реализуется несколькими правительственными ведомствами: «Россотрудничеством», Министерством иностранных дел, Министерством финансов и другими федеральными органами исполнительной власти. Российская деятельность в этой области носит глобальный характер и включает помощь странам Африки к югу от Сахары, развитие сотрудничества с Ближним Востоком и Северной Африкой. С 2007 г. стремление участвовать в содействии международному развитию стало частью российской внешней политики, что свидетельствует о растущем интересе Москвы к освоению потенциала мягкой силы.

С 2013 г. Россия начала работать над тем, чтобы сделать свою помощь в целях развития более адресной, двусторонней и заметной. Африканские получатели российской помощи, поступающей через международные программы, часто не знают, что эта помощь на самом деле поступила из России.

В 2014 году была принята Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию. Объем российского содействия Африке в 2017 г. превысил миллиард долларов, отметил В. Путин на саммите БРИКС в ЮАР в 2018 г. По словам президента, регулярно растут российские взносы в фонд Всемирной продовольственной программы. Так, Россия — пятый крупнейший плательщик в Фонд промышленного развития ЮНИДО. Также Москва направляет немало средств в ВОЗ на борьбу с неинфекционными заболеваниями в Африке.

Например, благодаря постоянной поддержке России и российской компании «РУСАЛ» в борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее с 2014 г. был достигнут значительный прогресс в предотвращении распространения этого заболевания в стране. В разгар эпидемии Эболы, в 2015 г., «РУСАЛ» построил специальный научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ) — единственный в своем роде во всем регионе Западной Африки с точки зрения применения новейших технологий и оборудования. Компания вложила в этот проект более 10 млн долл. Центр помог провести вакцинацию и организовать лечение местных жителей. Кроме того, он стал платформой для изучения и профилактики инфекционных заболеваний в Гвинее и учебным центром для будущих эпидемиологов. Новая вакцина против вируса Эбола была представлена ​​Россией в 2019 г.

Российские фонды и инициативы гражданского общества

Со странами Африки активно работает фонд «Русский мир», который был создан Указом Президента Российской Федерации В. Путина в 2007 г. Целью Фонда является популяризация русского языка и поддержка программ по изучению русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Фонд реализует программу «Кабинет Русского Мира», целью которой является предоставление иностранным партнерам доступа к онлайн-ресурсам по русскому языку. Такие кабинеты существуют в Демократической Республике Конго, Египте, Замбии, Кении, Мадагаскаре, Нигерии, Республике Конго, Южной Африке. «Россотрудничество» и «Русский мир», а также Государственный институт русского языка (Пушкинский институт) являются партнерами. Они организуют различные культурные проекты, разрабатывают специфический ресурс мягкой силы — силу исторической памяти.

Укрепляет дружественные связи с африканскими странами и общероссийская общественная организация «Российский комитет солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки» (РКССАА). Он является правопреемником созданного в 1956 г. Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и входит в основанную в январе 1957 г. международную Организацию солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА), штаб-квартира которой с тех пор находится Каире. Главная цель деятельности Комитета — содействие укреплению взаимного уважения, доверия и солидарности между народами Российской Федерации и странами Азии и Африки, а также развитие всесторонних связей и сотрудничества между ними. У Комитета есть региональные представительства, созданные в 45 субъектах Российской Федерации. Сегодня проводится работа по активизации их деятельности. Делегация РКССАА приняла участие в 11 Конгрессе Организации солидарности с народами Азии и Африки, состоявшемся в Рабате, Королевство Марокко14-16 ноября 2018 г.

В октябре 2018 г. был впервые проведен Российско-африканский общественный форум, который отныне планируется проводить ежегодно. Это значимое мероприятие было организовано по инициативе Всемирной ассоциации выпускников и союза «Африканская деловая инициатива». Одной из ключевых задач форума стало привлечение внимания различных общественных организаций, бизнес-сообщества, а также государственных институтов к масштабной реставрации отношений России и Африки во всех сферах деятельности. На форум были приглашены видные российские и африканские политические и общественные деятели, представители научных кругов, бизнес сообщества, студенческих и молодежных организаций. На дискуссионных площадках форума обсуждались вопросы культурно-гуманитарного и торгово-экономического диалога, образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства, развития деловых отношений и укрепления исторически сложившихся дружественных связей между Россией и странами Африки.

Однако в целом сегодня в Африке работает очень мало российских фондов или организаций гражданского общества, и потенциал для развития на этом направлении велик.

Инициативы Русской Православной Церкви в Африке

Одна из самых динамично развивающихся православных общин сложилась сегодня в Африке. По разным оценкам, на континенте насчитывается до 6-7 млн православных — в основном в Уганде, Кении и Танзании. Большинство православных храмов здесь входят в Александрийскую Православную Церковь, возглавляет которую Патриарх Феодор II. По национальности он грек, почти все его помощники, епископы — тоже греки. А священники и прихожане — представители местного населения.

Русская Православная Церковь не очень активна на континенте, однако существует целый ряд инициатив, направленных на помощь местным верующим (поставка предметов, используемых во время церковных служб, книг). В 2016 г., посетив Москву, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II от имени всех африканцев поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за помощь, которую та оказывает церковным приходам континента, находящимся в сложном материальном положении.

В мае 2018 г. Глава Эфиопской Церкви Святейший Патриарх-Католикос Абуна Матфий посетил Россию с официальным визитом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Мы приветствовали приезд в нашу страну Патриарха Эфиопии Абуны Матфия. Считаю, это была важная встреча, ибо она помогла возобновить наши отношения, которые, конечно, нуждались в обновлении. Визит Эфиопского Патриарха сыграл важную роль».

Патриарх-Католикос Эфиопии также посетил Москву с кратким визитом и в декабре 2018 г. Его Святейшество прибыл в Россию для участия в церемонии открытия первого прямого рейса «Аддис-Абеба — Москва» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», состоявшейся в аэропорту Домодедово.

Русская и Эфиопская Церкви, несмотря на определенные различия в богословских вопросах, имеют перспективы совместной социальной миссии, координации позиций по ряду вопросов и даже возобновления обучения эфиопских студентов в российских церковных учреждениях.

Храм в городе Йоханнесбург (Южная Африка) — первая русская православная церковь в Африке к югу от Сахары; она начала функционировать в 2003 г. Российский Патриархат имеет свое представительство в Африке. Оно находится при Александрийском патриархате в Каире. «В составе Александрийского патриархата есть русскоговорящие общины в Тунисе, Марокко, ЮАР», — поясняет протоиерей Виктор Кулага, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африки. Есть сведения о том, что в 2010 г. на Сейшелах был зарегистрирован приход РПЦ.

Присутствуют в Африке и старообрядческие общины. Их изучению, как и изучению православных общин, был посвящен проект ученых Института Африки РАН «Православные и старообрядцы в Уганде: социокультурные процессы в африканских христианских общинах». (2017–2019 гг.). Ученые совершили уже две экспедиции в Уганду. Возглавлявший экспедиции чл.–корр. РАН, д.и.н., проф. Д. М. Бондаренко отмечал, что русское старообрядчество появилось в Уганде недавно: небольшая группа угандийских православных перешла в ведение Московской митрополии Русской православной старообрядческой Церкви в 2013 г. Однако численность прихожан растет, и к 2017 г. большинство старообрядцев являлись выходцами из протестантских церквей (по результатам анкетирования). Общины старообрядцев насчитывают более 100 человек. Первый старообрядческий храм в Африке возведен в пригороде Кампалы (Мперерве), а также ведется или планируется строительство церквей в двух других общинах, в районах Мубенде (д. Кисоджо) и Джинжа (д. Накабаале).

Стоит отметить, что Русская Православная Церковь была одной из первых, кто публично объявил о преследованиях христиан на Ближнем Востоке и в Африке в последние годы. Московский Патриархат с самого начала «арабской весны» выражал серьезную обеспокоенность положением христианского населения в регионе. Так, на официальном сайте Московского Патриархата отмечалось в 2015 г.: «Русская Православная Церковь уже не первый год возвышает свой голос против вопиющих фактов преследований и дискриминации христианского населения в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Очередное зверское убийство 30 христиан-эфиопов в Ливии вновь вынуждает обратить внимание на трагическую ситуацию в этой стране. До начала событий, получивших название “арабской весны”, в Ливии проживало около 100 тысяч христиан. События 2011 года привели к губительным последствиям: порожденные хаос и вседозволенность развязали руки экстремистским силам. Христиане стали первыми жертвами экстремистов: число христиан в Ливии сократилось многократно. Русская Православная Церковь в этот скорбный час выражает солидарность с подвергающимися гонениям братьями и сестрами во Христе. Вопиющие нарушения основополагающих прав человека экстремистами в Ливии заслуживают безоговорочного осуждения и немедленных действий всего мирового сообщества для полного искоренения черной чумы экстремизма, охватившего Ближний Восток и Северную Африку».

Спортивная дипломатия

С начала XXI в. в России были успешно проведены чемпионаты мира по хоккею (2016 г.) и футболу (2018 г.), а также зимние Олимпийские игры в Сочи (2014 г.). Такие мероприятия положительно влияют на имидж страны. Это служит привлечению туристов и дает им возможность познакомиться с русской культурой и ее ценностями.

Например, Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году, ознаменовался участием многих африканских футбольных команд и африканских болельщиков. Африканцев и россиян, безусловно, сближает любовь к футболу.

Ряд глав африканских государств посетили Россию во время чемпионата. Так, мундиаль стал поводом посетить Россию для президента Сенегала Маки Салла — он стал первым лидером этого африканского государства, побывавшим в Кремле. Церемонию открытия спортивного форума 14 июня в московских Лужниках посетил президент Руанды Поль Кагаме. Накануне церемонии открытия мирового первенства он встретился с Владимиром Путиным.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в июле 2018 г. отмечал: «Это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира».

Следует отметить, что в октябре 2018 г. в Руанде прошло заседание совета Международной федерации футбола (FIFA), на котором его участники официально присвоили статус лучшего чемпионата мира по футболу за всю историю его проведения чемпионату, проведенному Россией летом 2018 г.

России следует больше привлекать известных спортсменов, чтобы представлять и доносить до зарубежной аудитории значимые идеи и идеалы вне спортивных мероприятий. Для России такой опыт является новым, а потому еще не слишком распространенным и популярным, в то время как в США он успешно применяется. Вместе с тем, отдельные шаги на этом направлении предпринимаются и в рамках спортивной дипломатии России. Например, в своей статье «Russian Sports Diplomacy: Nation Branding & Peacebuilding» (2016 г.) российский эксперт, сотрудник Фонда Горчакова Анна Великая приводила пример визита в Грузию трех российских олимпийских спортсменов (борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов), посетивших презентацию фильма об их пути к спортивным победам «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее» в Тбилиси. Депутат российского парламента и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в своей речи выразил надежду на укрепление добрососедских отношений между двумя странами на основе общей истории и побед, в том числе спортивных.

Неформальные торговые связи и инициативы, межпарламентские связи

Неправительственный аспект российской экономической дипломатии связан с ролью международных деловых советов, действующих при Торгово-промышленной палате (ТПП) России. ТПП создал международные деловые советы с рядом африканских стран (Нигерия, Ангола, Судан, Южная Африка, Зимбабве) и Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары). Деловые советы поддерживают деятельность, способствующую установлению связей между российским и африканским бизнес-сообществами. Кроме того, в марте 2016 г. начала работу НКО «Африканская Деловая Инициатива». Она реализует свои инициативы в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ при поддержке ряда российских компаний, африканского дипломатического корпуса и научного сообщества.

Межпарламентские связи между Россией и Африкой также интенсивно развиваются, как показала парламентская конференция «Россия-Африка» в июле 2019 г., мероприятия которой проходят в рамках II Международного форума «Развитие парламентаризма». Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева отметила, что делегацию стран Африки представляли 300 парламентариев и 50 экспертов. Российские и африканские парламентарии обсудили такие вопросы, как развитие торгово-экономического и политического взаимодействия между РФ и странами континента, объединение усилий в борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, киберпреступностью и изменением климата.

Председатель Сената Республики Экваториальная Гвинея Тереса Эфуа Асангоно в своем выступлении на форуме отметила, что для ее страны очень важно сотрудничество с Россией в различных сферах — экономической, политической и социальной. Она поддержала идею регулярного проведения конференции «Россия — Африка», выразив надежду, что следующее ее заседание пройдет уже на африканском континенте. «Мы хотим, чтобы россияне приехали в Африку и увидели те проблемы, которыми она живет», — отметила Асангоно. По ее словам, это проблемы распространения терроризма, борьбы с эпидемиями и опасными болезнями, положение женщин на континенте и другие. «Мы надеемся на помощь и парламентскую поддержку России, чтобы найти решение этих проблем», — резюмировала она.

Председатель Национального собрания Джибути Мохамед Али Хумед отметил в ходе форума, что парламент Джибути в самое ближайшее время создаст «группу дружбы» с Россией. Парламентская конференция «Россия — Африка» стала важным подготовительным этапом к готовящемуся саммиту РФ — Африка.

***

В заключение стоит отметить, что России необходимо в ближайшие годы выработать четкую политическую стратегию в области развития отношений с Африкой. Составной частью этой стратегии мог бы стать более конкретный и подробный анализ того, как Россия могла бы более эффективно продвигать свои идеи и ценности, свой язык и культурное наследие на африканском континенте.

Будем надеяться, что проведение первого в истории саммита «Россия — Африка» в Сочи уже в октябре 2019 г. станет новым импульсом к развитию отношений нашей страны с африканскими партнерами, в том числе и в «мягком» формате.

