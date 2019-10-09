Вход/Регистрация Подписка

Названы лучшие курорты России для осеннего отдыха

Москва, 09.10.2019

Самыми популярными направлениями для любителей отпуска осенью стали Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье, исследование провел ресурс ТурСтат на основе бронировании путевок с 1 сентября по 7 октября 2019 года.

Уточняется, что в десятке лидеров по популярности курортно-оздоровительного отдыха осенью оказались города Краснодарского края Сочи и Анапа. В Ставрополье лидируют Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, курорты Крыма Евпатория и Ялта, а также Белокуриха в Алтайском крае.

Ранее Росстатом был составлен рейтинг самых популярных стран для отдыха туристов из России в 2019 году. Лидером данного исследования стала Турция, в которой в текущем году отдохнули 2,649 млн россиян. Второе место заняла Абхазия, которую посетили 1,852 млн российских туристов. Замыкает тройку лидеров Финляндия. Эту страну посетили ,644 млн россиян.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. На что мы имеем право
    2. Дан старт новому раунду борьбы за нефтяные льготы
      Роснедра провели инвентаризацию нефтяных месторождений и признали рентабельными большую часть запасов. Оценка проводилась с фискальными целями, не случайно ее проведение и завершение именно сейчас
    3. Банк России перевел резервы из Штатов в Китай
      Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама