Названы лучшие курорты России для осеннего отдыха

Самыми популярными направлениями для любителей отпуска осенью стали Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье, исследование провел ресурс ТурСтат на основе бронировании путевок с 1 сентября по 7 октября 2019 года.

Уточняется, что в десятке лидеров по популярности курортно-оздоровительного отдыха осенью оказались города Краснодарского края Сочи и Анапа. В Ставрополье лидируют Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, курорты Крыма Евпатория и Ялта, а также Белокуриха в Алтайском крае.

Ранее Росстатом был составлен рейтинг самых популярных стран для отдыха туристов из России в 2019 году. Лидером данного исследования стала Турция, в которой в текущем году отдохнули 2,649 млн россиян. Второе место заняла Абхазия, которую посетили 1,852 млн российских туристов. Замыкает тройку лидеров Финляндия. Эту страну посетили ,644 млн россиян.