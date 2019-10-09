США прогнозируют падение цен на нефть в ближайшее время

Как говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике американского Минэнерго, в ближайшие несколько месяцев стоит ожидать снижения цен на нефть.

По прогнозу ведомства, цена на нефть сорта Brent в среднем до конца года продержится на уровне $59 за баррель, после чего стоит ожидать падения до $57 за баррель, что на $5 ниже первоначального прогноза, сделанного в начале осени.

Согласно документу, цены на сырье пойдут вниз из-за роста мировых запасов в первой половине 2020 года. Также прогнозируется рост во второй половине 2020 годы цены на Brent до $62 за баррель.

В октябрьском отчете Минфина США отмечается более высокие риски с перебоями поставок нефти, что «приводит к снижению прогноза цен на нефть».