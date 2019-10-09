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«Неглинная, я люблю тебя»

Москва, 09.10.2019
15 октября в ТЦ «Неглинная Галерея» стартует книжно-выставочный проект «Неглинная, я люблю тебя», объединивший ведущих фотографов, дизайнеров, журналистов, историков и предпринимателей и посвященный прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка российской столицы – району Неглинной.
#Культура
  • «Неглинная, я люблю тебя»

Вдохновением для творческой команды послужила невидимая ныне река Неглинная (давшая имя улице, текущая от Марьиной рощи до Кремля), ее берега, превратившиеся со временем в перекрестье московских бульваров, площадей и переулков с удивительной и неповторимой историей. В этих местах жил Антон Чехов, бывал Максим Горький, Владимир Гиляровский, Федор Шаляпин, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и многие другие выдающиеся люди прошлого. 

Это не просто книга, на страницах которой оживает история, но и гиперпространство, дополненное фотовыставкой, арт-проектами, встречей с авторами и героями Книги. На выставке можно будет детально ознакомиться с фасадами, интерьерами и историей различных строений района Неглинной. 

На выставке фотографий, получив аудиогид, каждый желающий сможет узнать о тайнах этого района от Российского исторического общества, а также от одного из самых цитируемых москвоведов Алексея Дедушкина. Над этим проектом более двух лет трудились не только историки и архивисты, но и группа фотографов: Дмитрий Зверев снимал современную жизнь района, а ТЦ «Неглинная Галерея» совместно с Британской высшей школой дизайна и Московской школой фотографии и мультимедиа имени А. Родченко дважды проводила общегородской конкурс фотографии #НеглиннаЯлюблютебя, на выставке будет представлено более ста работ горожан. Экспонироваться будут и лучшие фотографии, запечатлевшие жизнь района Неглинной на протяжение нескольких столетий. Творческому коллективу известных дизайнеров удалось соединить в Книге прошлую Неглинную и Неглинную современную в ярком макете. Организаторы проекта считают, что издание станет уникальным Арт-объектом и заметным событием в книжном Мире Москвы.

Три торговых этажа Галереи будут задействованы под выставочные конструкции различного формата. В зоне Атриума расположится «Библиотека», где можно будет кратко ознакомиться со всеми главами издания, а также приобрести коллекционный экземпляр книги «Неглинная, я люблю тебя». Аудиогиды проведут посетителя через весь ТЦ, рассказывая малоизвестные исторические факты о районе. 

После открытия в Галерее, кураторский проект по мотивам книги будет представлен в Центре Гиляровского (выставка откроется 1 ноября), а также на бульварах Москвы.  Проект сопровождается индивидуальными экскурсионными турами по району, лекциями и паблик-токами в Центре Гиляровского. В начале ноября издание можно будет купить online на Ozon.

Когда: Выставка будет проводиться в ТЦ «Неглинная Галерея» с 15 октября до 17 ноября 2019 года. 

Цена: вход свободный 

Возрастное ограничение: 0+

Подробнее по ссылке: http://neglinnaya-gallery.ru/news/prezentatsiya-knigi/

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